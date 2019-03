Kapuso actor Migo Adecer, inaresto!

Migo Adecer arestado! | Photo grabbed from https://twitter.com/AlvnKasiban

NAKAKAGULANTANG ang balita ng pagkaaresto sa Kapuso actor at Sahaya star na si Migo Adecer.



Bilang isa sa ginu-groom ng GMA-7 na maging next bet nila for stardom, nakakagulat ang pagkasangkot ng binata sa isang police chase sa J.P Rizal sa Makati at involved daw ito sa isang pedestran accident. Maliban dito, sinususpetsahan na ang aktor ay ‘driving under influence’ at isang pekeng dirver’s license ang nakuha sa kanya.



Inaasahan na magbibigay ng pahayag ang kanyang abogado ukol sa kinasangkutang insidente.