Kapamilya network welcomes Regine Velasquez with confirmed shows

BONGGA ang pa-welcome event ng Kapamilya Network kay Regine Velasquez last Monday. Akala mo, preso galing “Munti” na bagong laya na with matching pa-ballon pa na hawak-hawak na mga miron sa likuran.

Sa paglipat ng Asia’s Songbird mula sa kuwadra ng GMA Kapuso Network, talbog ang mga line-up of shows na naghihintay sa kanya.

Sa pagbabalik niya galing Austrialia para sa pa-show ng ASAP Sydney (Australia), isasalang siya at iwe-welcome with a super big production umber.

Excited si Regine na makakasama niya si Sarah Geronimo na poste ng Sunday noontime show.

Sa Kapamilya, magkakaroon sila ng sitcom ng mister na si Ogie Alcasid with Ian Veneracion and last but not the least ay isang pa-contest na siya ang magja-judge na Idol Philippines.

Sa pagpasok ni Regine sa ABS-CBN ay siya ang kakanta ng theme song ng bagong serye ng Kapamilya na magtatampok kina Angel Locsin, Maricel Soriano at Arjo Atayde na The General’s Daughter.

Ang mister na si Ogie ang magko-compose ng theme song.

Para sa Christmas station ID ng Kapamilya, magiging part na rin si Regine with her birit at tili.

Expected na ige-guest malamang si Regine sa Sunday show ni Vice Ganda na Gandang Gabi Vice very soon.

Reyted K

By RK Villacorta