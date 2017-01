Kapalit ng sobra-sobrang suwerte sa buhay: tanyag na personalidad, isinanla na raw ang kaluluwa kay satanas!

MASELAN ANG PAKSA ng aming blind item na ito, ipagpaumanhin n’yo if we won’t be generous with the clues to the identities of the personalities involved.

Palihim na pinag-uusapan ang umano’y “pagsasanla” ng kaluluwa ng isang tanyag na personalidad kay Satanas, ewan kung ang hiniling niyang bargain o kapalit ay ang pagtamasa niya ng sobra-sobrang suwerte sa buhay.

Nagkataong katrabaho na niya ngayon ang isang sikat ding personalidad, na ayon sa kanyang paglalarawan ay parang “kapatid” (not to be mistaken for being gay) daw niya ito na matagal nang nawalay sa kanya. Perhaps guilty of turning anti-Christ, nagpasya an gating bida sa kuwento na yakapin ang pananampalatayang nananalig sa tunay na Diyos.

Pero may mabigat siyang problema. Buhat daw kasi noong umanib siya sa isang Christian group ay nagagambala ang kanyang pagtulog. May kung anong ‘di niya maipaliwanag na ingay ang kanyang naririnig tuwing gabi, which he attributes to the work of Satan whom he has betrayed.

Nakapaninindig-balahibo ang ganitong uri ng kuwento, kahit naman yata sinong pinakamaralita nang tao sa mundo—magkamal lang ng salapi ay maaaring gumawa ng masama, pero ang itakwil ang Panginoong Diyos upang sambahin ang kalaban nito ay isang malaking TEKA!

(By Ronnie Carrasco III)