Kampo ng “Oro”, malinaw na nagsinungaling sa depensa sa eksena ng pagkatay sa aso

Kaloka! Malinaw na may pagsisinungaling mula sa kampo ng produksyon ng 2016 Metro Manila Film Festrival entry na “Oro” na nagbigay kay Irma Adlawan ng kanyang Best Actress trophy sa kanyang magaling na pag-arte bilang kapitana ng isang maliit na barangay ng Gata sa Caramoan, CamSur, kung saan ibinatay ang kuwento ng pelikula na may apat na minerong minasaker.

Akala ko ay oks na ang kaganapan sa halos sunud-sunod na naging isyu tungkol sa MMFF.

Una na ang pagiging self-proclaimed ambassadress of 2016 MMFF ni Mocha Uson na marami ang nagtaasan ng kilay, ang isyu ng sampay-bakod na Parada ng mga Artista ng mga pelikulang kalahok, at kung anu-ano pa, na ang pinakahuli ay ang isyu ng isang eksena na may pinatay na aso (yes, totoong aso ang kinatay matapos ang imbestigasyon ayon sa MMFF Execom report) na noong una, sinasabi ng director ay kambing ang kinatay nila na ginamitan nila ng prosthetic para magmukhang totoo.

Pero ang latest, may ibang kuwento naman na lumitaw at may umamin, na ang pagkakamali nila ay nataon lang na may ganu’ng kaganapan na kinunan nila’t isinama sa pelikula, dahil “tradisyon” daw ‘yun sa lugar – ang pagkatay ng aso.

May isang insider na nagbunyag na pinagsabihan sila diumano na huwag sabihin sa mga tagalabas (not part of the production) ang gagawin nila (ang pagpatay at pagkatay ng aso), na hindi lang pala isa kundi dalawang aso ang namatay para makunan lang ang naturang kontrobersiyal na eksena.

‘Yong una ay namatay ang isang aso dahil sa suffocation sa loob ng sako para dalhin sa location shoot, bukod pa du’n sa eksena na may asong pinalo sa ulo, tumibog sa lupa na duguan pa at kinatay na luwa ang mga bituka na ipinakita sa pelikula.

Halo-halo na ang depensa at kuwento na sa sobrang tensyon marahil ay nalilito na sila sa kanilang mga statement.

Alin ba ang totoo? Ano ba ang totoo? Paniniwalaan pa ba sila sa mga pagsisinungaling ng mga sangkot?

As of this writing, inalis na sa mga sinehan ang pelikulang “Oro” na desisyon ng MMFF Execom na karugtong nito ay ang ang pagbawi ng award na ibinigay sa kanila ng pamilya ni Fernando Poe, Jr. at ang matindi ay ang PAWS sa pangunguna ni Anna Cabrera na nangangalaga sa karapatan ng mga hayop ay tuloy ang pagdedemanda sa producer at director at kung sino pa ang dapat isama sa asunto.

Basta ako naloka. “For the sake of art”, papatay talaga ng hayop para ipakita ang tradisyon, na isa sa mga depensa nila?

‘Di nga ba’t dumaan ang Magic 8 entries sa screening committee na kinabinilangan ng mga taong may mataas na antas ng pinag-aralan at kaalaman? Hindi yata ako nakarinig ng protesta mula sa kanila.

Dapat sa umpisa pa lang, maingay na ang reaksyon din ng MMFF screening committee tungkol sa “aso” isyu na ito, o baka lang deadma sila. Hindi nila knows na may batas na palang umiiral sa pagbabawal ng pananakit at pagpatay ng aso.

Sa ibang bansa, makikita mo sa film credits nila na kapag may hayop na kasama sa pelikula, may disclaimer sila na “walang hayop na nasaktan during the shooting of the film” to that effect in English, huh! Hahaha!

Yes, may change sa 2016 MMFF. Ang lakas ng impluwensya ng mga pangyayari tulad ng extra-judicial killings sa rehimeng Duterte.

Reyted K

By RK VillaCorta