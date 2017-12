KAMPANTE LANG: Hot scenes ni Derek Ramsay with Jennylyn Mercado, hindi isyu sa GF

ALMOST THREE YEARS na rin pala mula nang magsama sina Derek Ramsay at Jennylyn Mercado sa isang MMFF entry na kinakiligan ng sambayanan via the film “English Only Please”.

Noong 2014 ay pinakilig ng dalawa ang manonood at mahiligin sa romcom sa obra ni Direk Dan Villegas.

Sa comeback ng loveteam nina Derek at Jennylyn with the same director na si Dan Villegas, inaasahan ng marami na super hit ito sa takilya sa darating na MMFF 2017.

Kung sa unang pagsasama ng dalawa ay nagkaligawan sila na nauwi sa pagmamahalan at lambingan, with their new film ”All of You”, iba naman ang timpla.

Mas intense daw ang mga eksena nina Derek at Jennylyn na ayon sa konting info namin ay nag-live in sila sa kuwento na ang live-in relationship nila ay mauuwi sa pagplano ng pagpapakasal.

Sa pagbabalik tambalan nila ni Jennylyn: ”Sa umpisa, uncomfortable with each other. Kasi sa English Only Please, nagpapatawa, nagpapa-cute lang kami. But in this one, parang lumevel-up ng sampung beses ‘yung mga eksena na ginagawa namin. Especially sa mga intimate scenes namin, medyo we we’re kind of uncomfortable with each other for a while, pero after that, wala na,” kuwento ng sexy hunk.

Sa estado ni Derek, hindi na uso or issue sa “real life” girlfriend niya na si Joana Villablanca ang mga roles niya na alam naman ng mga taga-showbiz na si Derek ang tinaguriang one of the sexiest hunks in Philippine showbiz na until now ay madami pa rin ang nagiilusyon kesehodang committed na ito.

“You can’t blame all the intrigues. Lalo na sa showbiz but she doesn’t care. She knows it’s just a job. It has never been an issue for us.

Not once, not only twice ang maiinit na mga eksena ni Derek with Jennylyn na nang tanungin ang aktres during the presscon, medyo nailing si Jen to discuss her scenes with her partner.

“With our scenes in the film, kung hindi solid ang foundation ng relationship niýo magiisip ka ng iba,” kuwento ni Derek about his role as Gab in the film.

Sa December 25 na, Christmas day na ang showing ng All of You na kinabibilangan din nina Yayo Aguila, Kean Cipriano at Nico Antonio.

The film is produced by Quantum Films, MJM Productions, Globe Studios at Planet Media Productions.

Reyted K

By RK Villacorta