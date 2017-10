KAHIT WALANG TV SHOW: Kris Aquino, malakas pa rin ang hatak sa tao!

MAY 1.3 MILLION VIEWS, 22,000 likes, 1,800 comments and 2,300 shares and still counting until now ang “bag raid” na ipinost ni Kris Aquino sa kanyang Heart to Heart With Kris na napapanood sa Facebook

Ibig sabihin, ganun pa rin kadami ang curious na panoorin si Kris kahit sa Facebook lang. Tumagal ng halos 12 minutes ang kanyang “bag raid” at ayon sa mga nakapanood, aliw na aliw sila kung paano inisa-isang tinanggal ni Kris ang laman ng kanyang bag.

Recently ay may post naman si Kris sa kanyang Instagram account kung saan tinawag niyang “year of closed doors” ang taong 2017.

“YES, i needed to survive the year of closed doors for me to cherish all the blessings God is sending our way… it’s a quiet Sunday for me, literally because i need to REST my voice.

“To all who said you pray for my family & me — i am sending you my LOVE & eternal appreciation! Good Night,” bahagi ng post ni Kris.

Kahit wala pang regular TV show, ratsada pa rin naman si Kris sa kanyang mga endorsements na ipinapalabas naman sa telebisyon. Her last was the PLDT endorsement na nagkaroon ng launching/presscon kamakailan lang.

La Boka

by Leo Bukas