KAHIT OFF-CAM: McCoy de Leon at Elisse Joson, palaging nagho-holding hands

KALOKA! Panay ang holding hands nina McCoy de Leon at Elisse Joson mula sa press preview ng Ang Panday hanggang sa Christmas Party ni Coco Martin for the press.

Nagtataka ako kung ano ang tawag sa dalawang tao (lalaki at babae) na panay ang hawak kamay at bulungan na ikaw na nakakapansin, magtataka kung ano ang pinaguusapan ng dalawa at tila gigil si Elisse kay McCoy?

During our short interview sa dalawa, ayaw nila maghiwalay. Gusto palaging magkatabi sa upuan.

Dioskopo! Akala ng press “bagong kasal” ang McLisse. Ang dalawang pampakilig sa mga fans sa mga manonood ng Ang Panday na official entry ng CCM Productions ni Coco para sa MMFF 2017 showing on Dec. 25 sa mga sinehan.

Biniro ko ang dalawa nang humarap sa amin for a short tsikahan dahil kulang sa space at nagiisa lang ang upuan na kalungin na lang ni McCoy si Elisse.

Sagot ng binata “Oo ba” na ngumiti lang si Elisse. Pero nabitin ang pagkalung ni McCoy sa dalaga Hindi natuloy dahil dumating yong isang upuan na dala-dala ng waiter.

Kaya ang “plano ng pagkalung” ay nabulilyaso.

Bukas, Saturday ay Parada ng mga Artista na panimula ng Metro Manila Film Festival 2017 na magaganap sa Lunsod ng Muntinlupa at excited sina Mc Coy at Elisse sa magaganap. First time kasi sila sasakay sa float ng Ang Panday na may theme ng mundong mga duwende na isa sa mga highlights ng filmfest entry ng actor-producer-director.

Sa magtatanong, si Coco ang direktor ng pelikula kung saan gamit ng aktor ang tunay niyang pangalan na Rodel Nacianceno.

Reyted K

By RK Villacorta