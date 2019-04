KAHIT MATAAS ANG RATINGS: TODA One I Love nina Kylie at Ruru, tatapusin para kay Jennylyn!

Kylie Padilla and Ruru Madrid

ALIW NA ALIW kami gabi-gabi sa political romcom ng GMA-7 na ‘TODA One I Love’ na pinagbibidahan nina Kylie Padilla at Ruru Madrid. Maliban kasi sa chemistry ng dalawang bida ay aliw din ang mga characters ng palabas tulad nina Gladys Reyes bilang Mayorang Kontrabida na puro ‘In My Humble Opinion’ ang birada, Katrina Halili na sexy kontrabida turned ally, Victor Neri na represents those politicians na minamanipula lang at marami pang iba.



In fairness, malayong mas mataas ang rating ng programa nito over Pamilya Roces na hindi kinaya ang katapat na programa kaya tinapos agad. Sa kaso ng TODA One I Love, ito ay talagang meant to be shown only before the Election para makapag-isip ang mga viewers on the dirty tactics of politicians particularly ang mga ‘Trapo’.



Ayon sa nakalap namin na tsika, ang TODA raw ang naging hudyat para muling pasamain ang babaeng kontrabida sa katapat nitong programa.

Gabby Concepcion and Jennylyn Mercado





Matagal na rin nakalinya na ipalabas sa GMA Telebabad ang romance-comedy nina Gabby Concepcion at Romcom Queen na si Jennylyn Mercado na ‘Love You Two‘. Ito ang papalit sa timeslot na lilisanin ng TODA by April 22.



Sa lakas ng chemistry ng KyRu, hindi na kami magtataka kung ang remake ng isang Korean series ang susunod na proyektong ibibigay sa kanila ng Kapuso network.