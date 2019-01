KAHIT MALABO MAGING SILA: Ruru Madrid at Kylie Padilla, kinakikiligan pa rin ng fans sa ‘TODA One I Love’!

Kylie Padilla and Ruru Madrid





BIHIRA ang mga tambalan na kinakikiligan at sinusuportahan pa rin ng mga fans kahit pa alam nila na in real life ay malabong magkatuluyan ang onscreen romantic idols nila.



Isa sa mga tambalan na maswerte at nakakuha ng loyal fanbase kahit pa malabong maging sila in real-life ay sina Ruru Madrid at Kylie Padilla na kilala rin sa bansag na ‘KyRu’.



Nagumpisa ang ‘accidental loveteam’ ng dalawa sa Encantadia. During that time, si Gabbi Garcia ang nalilink sa aktor at dahil sa kanilang age gap ay hindi inaasahan ng production na sa kanila pa pala mas kikiligin ang mga televiewers. Kahit pa nagkaanak na si Kylie at ikinasal kay Aljur Abrenica ay hindi pa rin nagsasawa ang supporters nila na mag-request sa GMA-7.



Tinodo na nga nila ang pagsusulat kaya naman ang dalawa ang bida sa upcoming political-romance series ng Kapuso network na ‘TODA One I Love’. As early as now ay viral na agad ang OST nito na inawit ni Ruru mismo entitled “Sana sa Huli”.



Mapapanood na ang bagong programa ng KyRu this coming February.