KAHIT MAGKARIBAL SA PROGRAMA: Yasmien Kurdi at Jackie Rice, good friends in real-life

KUNG sa panghapong teleseryeng “Hindi Ko Kayang Iwan Ka” ay mortal enemies sina Thea (Yasmien Kurdi) at Ava (Jackie Rice), sa totoong buhay naman ay good friends ang bida at kontrabida ng palabas.

Parehong graduates ng Starstruck sina Yasmien at Jackie pero hindi sila magka-batch. Marami ang nadala sa bonggahang tarayan at warlahan scenes nila sa show na sa totoo lang ay nakaka-high blood!

Pagdating naman sa kanilang IG stories ay madalas na positive at good vibes ang mga updates nina Yasmien at Jackie about their show. Nakakaaliw na maliban sa kanilang dalawa, mukhang nakabuo ng solid friendship ang cast and crew na kahit walang taping ay lumalabas sila. Sa ilang buwan nilang magkakasama, nakita na namin sa IG ang kanilang karaoke party, dinner dates and simpleng pagtatambay lang sa coffee shop. Panay rin ang sepanx (separation anxiety) posts nina Mike Tan, Martin del Rosario, Catherine Rem, Charee Pineda, Ina Feleo, Rodjun Cruz at marami pang iba.



Ngayong darating na Biyernes na magtatapos ang Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Kahit na nakakainit ng dugo ang mga eksena nila, panalong-panalo naman sila sa ratings. Congrats Yasmien, Jackie and the rest of HKKIK team!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club