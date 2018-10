KAHIT CERTIFIED VIRGIN: Sanya Lopez, magaling sa sexy scenes!

HOT TOPIC ang mga maiinit na sexy scenes ni Sanya Lopez sa pelikulang Wild and Free ng Regal Entertainment na mapapanood na sa darating na Wednesday, October 10.

Sa pelikula na sinasabing bubuhay muli sa ‘ST’ movies (sex trip), hindi ini-expect ng kapareha ni Sanya na si Derrick Monasterio na ang kaeksena niya sa pinaguusapan na mga sex scenes nila ay isang certified virgin.

Yes, sinabi ng binata sa grad media conference ng pelikula na hindi niya ini-expect na ganun kagaling si Sanya sa mga love scenes nilang dalawa.

“Sure kayo na virgin pa siya (Sanya), lalo pa’t walang karate-arte ang dalaga sa mga eksena nila.

“Pero maingat naman ako,” sabi ng sexy hunk na matapos mapanood ng mga bekis at girls ang hot scene nila ni Sanya sa full trailer ng pelikula ay mas nakahakot ng maraming supporters ang binata.

Ang maganda kay Sanya, kahit first time niya gawin ang mga maiinit na mga sexy scenes nila ni Derrick, ginagawa niya ito sa abot na kanyang kakayahan na walang reklamo.

“First time ko po makipag-love scene in my entire career. Sa loob ng kotse, sa washing machine kahit doon sa ibabaw ng kama na nahulog kami na sinunod ko si Direk (Connie Macatuno) na hindi ako nagreklamo dahil may tiwala po ako sa kanya,” paliwanag during the grand media conference.

Pero nang tanungin si Derrick at pina-describe ang mga eksena nila ni Sanya: ”Malala siya at very graphic. Nakikita lahat. Pag nag-kiss kami makikita yung small details. Tongue action kung tongue action.

Sa pelikula, Sanya plays Ellie na isang independent-minded na babae at si Derrick naman si Jak na isang transport network service driver.

Sa Wednesday, October 10 na ang showing ng pelikula nationwide na tila magbabalik muli sa genre ng ST na ang market ay ang mga millennials.

Sa telebisyon, Sanya will be seen soon on GMA-7’s “Cain at Abel”, kung saan makakasama niya ang dalawang mga hunks ng Kapuso Network na sina Dingdong Dantes at Dennis Trillo.

Reyted K

By RK Villacorta