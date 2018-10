KABIT OF THE YEAR: Yam Concepcion, kinaiinisan sa mistress role sa ‘Halik’

PINAG-UUSAPAN gabi-gabi ang mga intense scenes sa late night teleserye ng ABS-CBN na Halik na pinagbibidahan nina Jericho Rosales, Sam Milby, Yen Santos at ang hot na hot na si Yam Concepcion.

This week na kasi magaganap ang bukingan. Sa wakas ay mabubunyag na rin ang dirty little secret nina Ace (Sam Milby) at Jade (Yam Concepcion sa ginagawa nilang pagtataksil kina Jacky (Yen Santos) at Lino (Jericho Rosales).

Kung noong nakaraang taon ay si Ryza Cenon ang binansagang ‘Pambansang Kabit’ dahil sa effective portrayal niya as Georgia sa epic afternoon series na “Ika-6 na Utos” ng GMA-7, mukhang si Yam naman ang may suot ng korona this year. Sa dami ng naiinis sa kanyang karakter ay dumadami na ang memes relating to her na isa diumano sa cause of high blood pressure and heart attack. May mga pasimpleng landi rin na memes na kumakalat sa social media.

Dahil sa pagiging effective ni Yam ay nakakatanggap na ito ng mga hate comments. Medyo nabobother lang ang aktres dahil nagiging below the belt and personal na rin ang atake sa kanya. At the same time, happy rin siya dahil ibig sabihin ay ginagampanan niya ang kanyang role ng maayos.

Sabik na kami sa mga susunod na mangyayari sa Halik. Sa totoo lang, mas magaling umarte si Yam compared to Yen. Chos!