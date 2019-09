‘Kabastusan’ at ‘Kalaswaan’, tampok sa pelikula ni Kim Molina

NATATAWA AKO sa mga eksena ng pelikulang “Jowable” ng Viva Films na maglulunsad kay Kim Molina as the newest leading lady ng pelikulang Pilipino.

Napaka-natural kasi na parang totoo ang mga eksena niya sa pelikula.

The trailer, medyo may kabastusan ang ilang mga eksena na kung millennial ka, parang ordinaryo lang. Kaswal lang kumbaga.

Sa eksena ni Elsa (Kim) with a madre played by Candy Pangilinan, diniskus nila ang tungkol sa pagpe-finger. Yes, may kabastusan pero oks lang. Si Elsa, nagtatanong sa kausap na madre kung nagfe-finger siya (sexual satisfaction ng babae na mag-isa or walang “jowa’). Kabaliw.

Si Elsa kasi, No Boyfriend Since Birth (NBSB) na nanalangin na magkaroon man lang siya lovelife tulad ng mga kaibigan nya. Idinaan sa paglalasing sa masaklap niyang buhay. Sa katunayan, talbog si Elsa ng kanyang “Mawder” (mother) played by Kakai Bautista na kadamay niya sa kanyang mapait at madugong paghahanap ng pag-ibig.

Sa pelikula, nang makahanap ng “lovelife” sa katauhan ng totoo niyang boyfriend na si Jerald Napoles, nakakaloka naman ang mga love scenes nilang dalawa on cam na ayon kay Kim ay naaalangan siya at naaasiwa.

“Mas awkward” ito dahil totoong boyfriend niya ang kanyang kaeksena compared sa love scene nila ni Kit (Thompson) sa digi movie nila sa IWant na Momol Nights.

“Ang hirap po, Kumbaga, I felt uncomfortable at first, kasi boyfriend ko talaga yung kasama ko, tapos andaming tao na nakapalibot during shooting,” kuwento niya sa recent mediacon ng pelikula.

Sa mga eksena ng pelikula, I just don’t know kung ano ang magiging classification ng MTRCB lalo pa’t ang mga eksena at dialogue ay may kalaswaan at kabastusan pero for me, nakakatuwa at laughtrip lang.

Ang pelikula ay sinulat at dinirek ni Darryl Yap na halaw sa viral short video series ng Facebook page na VinCentiments noong 2018, na ginawang libro at ngayon nga ay isa nang pelikula.

Ang launching movie ni Kim ay suportado nina Cai Cortez, Chad Kinis bukod kina Jerald at Candy.

Showing na sa Wednesday next week, September 25 ang Jowable na produced ng Viva Films.

Reyted K

By RK Villacorta