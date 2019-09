KABADO SA PARENTS: Love scene ni Kim Molina kay Jerald Napoles, hahatulan ng konserbatibong ina

NAAASIWA pala si Jerald Napoles sa mga love scenes nila ng real-life girlfriend niya na si Kim Molina sa launching movie ng aktres na Jowable na palabas na sa Wednesday, September 25.

Pakiwari kasi ni Kim, habang nagla-love making sila sa harap ng kamera, sa dami ng mga taong miron na nakapaligid sa kanila habang kinukunan ng eksena: “I felt uncomfortable at first, kasi boyfriend ko talaga yung kasama ko, tapos andaming tao.”

Ayon sa aktor: “Para kaming umarkila ng mga tao para manood sa amin, habang magkapatong sa kanya. Tapos yung habang hinahalik-halikan mo, biglang may ‘o, ibang anggulo,’ ha? sandali… okay, okay,’ parang ganun,” kuwento ni Jerald sa supposed to be “romantic scene” nila ng girlfriend sa pelikula.

Kakaiba ang execution ni Direk Darryl Yap sa love scene ng mag-jowa. “Sobrang kakaiba ang bed scene nina Kim at Jerald, dahil “de numero” ang nasabing eksena.

“Bago i-take yung bed scene, si Kim, medyo spaced out na. Parang tulala siya konti, kasi talagang basa sila dun from the rain,” pagkukuwento ni Direk Darryl.

Sa pagpapatuloy pa ng director kung papaano isinagawa ang very intimate scene ng dalawa: “Si Je ang kausap ko kung ano ang gusto kong mangyari. Kaya nung sinabi niyang naintindihan na niya, ‘tsaka niya kinausap si Kim.”

During the launch ay inamin ni Kim na very strict at very religious ang mga parents niya na worried siya sa ginawa nilang love scene ni Jerald at kinakabahan kung ano ang magiging reaksyon ng aktres lalo na ang mother niya na very conservative.

Ayon kay Kim;” She’s very proud, but kinakabahan lang siya kasi alam naman ng lahat na, since andun sa trailer, na may bed scene ako with my real boyfriend. It’s a different side of a relationship that the parents will be able to see sa big screen, so it’s weird for them.”

Reyted K

By RK Villacorta