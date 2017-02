Julie Anne San Jose, ayaw maikumpara kay Pia Wurtzbach

Para sa Kapuso singer-actress na si Julie Anne San Jose, kung siya lang daw talaga ang masusunod, ayaw na niyang pag-usapan pa ang nakaraan ni Benjamin Alves na minsang na-link sa kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Si Benjamin kasi ang napababalitang espesyal na lalaki sa buhay ngayon ni Julie Anne kaya hindi rin maiwasang maikumpara ang dalaga kay Pia.

Bungad niya, “Let’s just not bring back kung anuman po ‘yung nangyari before. What’s important is now.”

“Right now naman po, ine-enjoy po namin ‘yung company ng isa’t isa. Marami po kaming mga bagay na nasi-share… from the most random things hanggang sa mga seryosong bagay,” dagdag pa ni Julie Anne.

Isa sa mga seryosong bagay na pinag-uusapan nila ay makapagbiyahe silang pareho sa Guam para makilala ni Julie Anne ang mga magulang ng binata na roon nakatira.

“Hopefully, kasi na-meet na po ni Ben ang parents ko, eh. Ako naman, gusto ko ring ma-meet ‘yung family niya,” ayon sa singer-actress.

Sabi pa ni Julie Anne, “Excited na rin po akong makilala rin sila. Kasi madalas pong ikinukuwento ni Ben ‘ata ako sa kanila, parang ganu’n po.”

Speaking of family, naipakilala na ba siya ni Benjamin sa tiyuhin nitong si Piolo Pascual.

“Hindi pa po, actually. Pero madalas ikinukuwento rin ni Ben si Sir Piolo,” aniya.

Idinagdag pa niyang excited din daw siyang makilala si Piolo personally, kasi matagal na rin pala niya itong crush, bata pa lang daw siya. Pero hanggang crush na lang daw, kasi may isang Benjamin Alves na raw na pumana sa kanyang puso. May Ganun?! Hahaha!

Samantala, bida sina Julie Anne at Benjamin sa GMA drama series na “Pinulot Ka Lang Sa Lupa” sa direksyon ni Gina Alajar.

Sa True Lang

by Throy Catan