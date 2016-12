Julia Montes, nakita na rin sa wakas ang kanyang German father

Bongga ang Christmas gift na natanggap ni Julia Montes ngayong Pasko.

Magandang, kung hindi man “the best”, Christmas gift ito para sa aktres, dahil ang pangarap niyang ma-meet in person ang kanyang biological father ay nagkaroon ng katuparan.

Yes, sa tulong ng fans nila ni Coco Martin (CocoJul) ay nagkita rin sa wakas si Julia at ang amang German na si Martin Schnittka.

Sa kanyang Instagram account, sinulat ni Julia: “Hindi ko aakalain na darating ang araw na ito na makikita at makakasama ko siya. Unang una ay gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil ipinagkaloob niya ang pagkakataon na ito.”

Dagdag pa ni Julia: “Malinaw pa sa isip ko nung mga panahon na ipagdasal ko na mangyari ang araw na ito hanggang sa sumuko na ko at nawalan ng pagasa. Maraming ways talaga ang Panginoon para sa atin.”

Dugtong pa ng ng aktres na bida sa seryeng Doble Kara: “Iba hinihingi natin sobra sobra pa ang binibiyaya sa atin. Sa mga naging tatay-tatayan ko salamat din sa inyo dahil lalo kong na-appreciate ang Papa ko dahil sa inyo. At sa CocoJul din na isa sa naging daan para magkausap kami and to my cousin Michelle, who did everything and every way to make this day possible. Thank you!”

Ngayon na natagpuan na ni Julia ang tunay na ama, p’wede na rin kaya niyang ipakilala si Coco kay Mr. Martin Schnittka as her “special friend”?

Reyted K

By RK VillaCorta