Julia Montes, alangang ipareha kay Daniel Padilla

ALAM NI Julia Montes na lagot siya sa mga fans nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo if ever magkaroon sila ng binata ng isang project (teleserye o pelikula) dahil ang binatilyo ay identified na kay Kathryn na dati niyang kasama sa kauna-unahan nilang teleserye na Mara Clara na nagbuo sa kani-kanilang mga career kung ano man sila ngayon.

Sa pagtatapos kasi ng Muling Buksan Ang Puso na nagbuo naman ng love triangle between Enchong Dee at Enrique Gil laban sa kanya, iniisip ng DreamScape kung ano ang puwedeng maging next project ng dalaga.

Parang off na ipareha si Julia kay Daniel na bagets na bagets habang siya ay mas matured na ang mga roles na ginagampanan at malaking bulas.

“Dapat ihanda ko’ng sarili ko sa mga Kath-Niel basher sa Twitter,” natatawang sabi ni Julia.

Alam n’yo naman ang mga fans, sarado ang utak. Ayaw mag-level up kahit gustuhin man ng idolos nila.

Pero para sa isang kapitalista na namumuhunan, siyempre ang gusto nila ay projects na magki-click sa fans na susuportahan nila.

Sa kaso ni Julia, puwede naman siyang mag-solo na kahit kanino ipareha, matatanggap ng publiko lalo pa’t hindi naman teeny-bopper ang roles niya sa telebisyon at pelikula, hindi tulad ng kaibigan niyang si Kathryn na super attached sa tambalan nila ni Daniel.

PEG YATA talaga ni Ai-Ai delas Alas para sa isang boyfriend or husband to be ay yong malaman, maskulado at higit sa lahat “biggie”.

Ito ay ayon sa kuwento ni Marian Rivera na mula nang maging close ang dalawa sa shooting ng movie nilang Kung Fu Divas, “tsikamate” na ang dalawa.

Naging instant friends sila na naging madaling pakibagayan ang isa’t isa lalo na si Marian na sinasabing mahirap pakisamahan at maldita.

Hindi totoo na maldita si Maria, palaging depensa ni Ai-Ai sa little sister niya. Nag-jive nga sila nang magsama sa project ni Direk Onat Diaz.

Si Marian, palaging may dalang potato chips sa kanyang Ate Ai habang ang komedyante naman on call 24/7 para sa dalaga kapag gusto nitong makipag-tsikahan.

Kaya nga ang peg ni Ai-Ai na si Edward Mendez ay naitsika ng komedyante kay Yan.

Dahil sa closeness ng dalawa, kapag nagpaksal na si Marian sa boyfriend na si Dingdong Dantes, isa sa mga bridesmaid ni Yan at Dong ang komedyante.

I remember noong hindi pa sikat si Ai-Ai at tambay pa sa Music Box sa Timog na ang boyfriend niya na sinasabing father ng anak na panganay na si Sancho ay isang matangkad, brusko at machong stage actor na ewan ko at biglang naglaho sa kawalan ang lalaki na I’m sure “biggie” rin tulad ng mga lalaking naging karelasyon niya like ang huli ay ang mister na si Jed Salang.

SA BIRTHDAY Dinner ni Edu Manzano kamakailan ay na-sorpresa ang TV host na bitbit ng anak niyang si Luis ang girlfriend na si Jennlyn Mercado. Hindi ini-expect ni Doods na kasama ng anak ang girlfriend but she was welcomed warmly by the celebrant at ang ibang mga anak nito.

Kung si Gov. Vilma Santos ay openly tanggap ang relasyon ng anak kay Jen, tila hindi mahirap magustuhan ni Doods ang future daughter-in-law niya ‘pag nagkatuluyan ang dalawa dahil based on the photos sa Instagram account ni Edu, all smiles sila at happy and in the good mood that night.

AKALA KO malaking bagay ang ginawang guesting ni Richard Gutierrez last Sunday sa show ni Vice Ganda.

Akala ko game si Chard na makikipag-playtime sa komedyante na siya namang kadalasan nangyayari kapag may guwaping na guest sa GGV.

Sa kaso ni Richard (may sakit daw ito); I find the segment boring. Very stiff pa rin ang kapatid ni Ruffa na sinakyan niya sana nang todo ang baliw-baliwan mode ni Vice.

Mas naaliw pa nga ako kay Raph Salazar sa kuntodo maong (top and pants) outfit nito na ginawang topic ni Vice na aliw ang mga audience na kita mo sa mga halakhak nila na nahuli ng mga kamera.

Reyted K

By RK VillaCorta