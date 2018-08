Julia Barretto, lumabas ang pagka-jologs sa ‘Ngayon at Kailanman’

IBANG-IBA ang karakter na ginagampanan ni Julia Barretto bilang si Eva sa primetime series ng ABS-CBN na Ngayon at Kailanman. Malayo ito sa ibang roles na nagawa na niya sa telebisyon at maging sa pelikula.

Hindi Inglisero at pasosyal si Julia sa bagong serye ng Dos. Hindi rin siya anak mayaman dito. In fact, para mas magampanan pa niya nang maayos ang karakter ni Eva, kinailangan pa niyang mag-immerse sa Tondo.

Very effective naman ang immersion ng aktres dahil lumabas ang pagka-jologs ng karaker niya sa Ngayon at Kailanman. Naitago ang pagiging sosyalera niya at maging ang manner of speaking niya ay naiba na rin.

Ayon kay Julia, malaki ang naging impact sa personal na buhay niya pagkatapos ng immersion sa Tondo.

“Ang laki ng impact sa akin. Nung nakita ko na nakangiti pa rin sila kahit ang hirap ng buhay nila, mas na-appreciate ko yung life ko dahil sa kanila. Nakakabilib sila,” pahayag pa ng dalaga.

Samantala, kungs jolog si Julia sa Ngayon at Kailanman, isa namang anak mayaman na Inglisero ang role ng boyfriend at ka-loveteam niyang si Joshua sa teleserye. Aminado ang aktor na hirap siyang mag-Ingles, pero tinutulungan naman daw siya ng kasintahan.

Kasama sa stellar cast ng Ngayon at Kailanman sina Alice Dixon, Ina Raymundo, Rio Locsin, Iza Calzado, Christian Vasquez, Ana Capri at marami pang iba. Napapanood ito after FPJ’s Ang Probinsyano.

La Boka

by Leo Bukas