Julia Barretto, baliw sa pag-ibig kay Joshua Garcia?

SABI NG MARAMI, baliw daw itong si Julia Barretto sa kanyang pag-ibig kay Joshua Garcia.

Effort to death naman kasi ang dalaga sa kanyang pagmamahal sa kaparehang si Joshua.

Sa birthday ng binata last week, sinorpresa ni Julia si Joshua na may dala-dala pa itong birthday cake sa pagsalubong sa kaarawan ng binata sa set ng taping nito para sa hit teleserye na “The Good Son” na produced ng Dreamscape Entertainment para sa Kapamilya Network.

Kung sinasabi ng marami na “baliw na baliw” si Julia kay Joshua, keber kung ang ginagawa niya ay expression lang ng kanyang saloobin at gusto lang nito itawid ang nararamdaman sa lalaking mahal niya.

I don’t find it wrong. Baka inggit lang ang mga miron na sa effort ng dalaga ay sinusuklian naman ng binata nito ng pagaalaga at magmamahal kay Julia kahit wala pa kumpirmasyon na silang dalawa na.

Sa kanyang social media account, may mensahe si Julia para kay Joshua:

“In the midst of all the judgments, the unkind words thrown at me, in the midst of all the hate and those who doubted me and my heart. There was you.

“You believed in me. You understood me. You embraced my soul. You saw the good in me and continue to bring out the best in me. You bravely and proudly call me your lucky charm despite the others who think otherwise.

“You protected me, cared for me and loved me for all that I am. You make me a better person baba, and I am so glad to have found my way to you. You are the real lucky charm, today (and everyday), you deserve to be celebrated because there is absolutely no one like you.

“Thank you for being you, happy birthday,” post na mensahe ng dalaga.

Mamatay na kayo sa inggit mga nega. Ang mahalaga happy ang dalaga. Happy ang JoshLia. Basta wala lang kokontra!

Reyted K

By RK Villacorta