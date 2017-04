Julia Barretto at Joshua Garcia, muling magtatambal sa pelikula

MALAPIT nang magkaroon ng bagong pelikula ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barretto sa ilalim ng Star Cinema, kasunod ng matagumpay nilang pelikulang “Vince and Kath and James” na kabilang sa mga opisyal na kalahok sa katatapos na Metro Manila Film Festival noong 2016.

Bagama’t hindi pa puwedeng sabihin ang title o magiging istorya ng pelikula, sigurado namang ang direktor ng VKJ na si Antoinette Jadaone ang magdidirek ng pelikulang ito.

Ayon kay Joshua, “Sobrang excited na ako. Hindi lang sa character. Excited akong maka-work si Direk (Antoinette). Siyempre magsasama ulit kami ni Julia, ibang level uli ‘yun ng samahan at trabaho namin for the second time para sa darating naming pelikula.”

Sey naman ni Julia, “More than anything, we are just very thankful, full of gratitude, kasi malaki ‘yung trust na ibinigay sa amin ni Josh. We just want to make the most out of it. We don’t want to let anyone down. Sana maging proud pa rin sila sa gagawin naming project, dahil para sa kanila ito lahat and we’re all excited.”

Isa sa maraming fans ang tambalang Joshua-Julia at kinakikiligang teen love teams sa kasalukuyan. Pak!

