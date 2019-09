Julia Barretto at Gerald Anderson, magkikita sa reunion ng ‘Between Maybes’

NAGBIGAY ng reaksyon si Direk Jason Paul Laxamana sa involvement na meron sina Julia Barretto at Gerald Anderson na nagsimula nung gawin nila ang pelikulang Between Maybes na siya ang nagdirek.

Nagsimulang maging item ang dalawa during their shoot sa Japan na tumagal din ng ilang araw at habang nasa promo stage sila ng movie.

“Whatever they do, labas na yon sa work ko, di ba? Sila dapat ang sumagot niyan. Pero ako, ano lang ako, I believe na hindi tayo masyadong dapat makihalo do’n sa problem nila, whatever it is sila ang magre-resolve niyan,” wika ni Direk Jason.

Wala ba siyang napapansing kakaiba sa dalawang bida ng kanyang pelikula habang nagsusyuting sila sa Japan?

“Well, nung nasa Japan ako I’m too busy kasi sobrang limited ng time namin. I’m too busy to even notice kung anuman ang posibleng meron, pero ayun, hindi ako yung magandang source niyan kasi busy talaga ako sa pag-iisip ng shots, pag-i-schedule ng mga eksena,” sagot niya sa amin.

Idinagdag pa ni Direk Jason na nagpaplano pa nga raw silang magkaroon ng reunion ng cast and staff ng pelikula.

“Nagpaplano kaming magkaroon ng parang reunion, kami ng staff ko na nagpunta ng Japan. It just so happen na right after Between Maybes pare-pareho kaming busy. I’m doing Just A Stranger tsaka yung Ang Henerasyong Sumuko sa Love.

“Julia is doing Block Z, Gerald is doing Take Life, so hindi pa namin nagawa yung reunion na yon. But we’re all good kasi they’re very kind people. They’re very kind human beings and I love them for that,” paliwanag niya.

Itutuloy pa ba niya ang reunion sa kabila ng mga nangyari?

Sagot niya, “If everyone you know is comfortable with it, why not? Kasi ako, never ko naman silang jinudge for anything and even if, theoretical lang, even if meron silang naging pagkakamali, hindi naman ako dapat magalit sa kanila kasi wala naman silang ginawang masama sa akin.”

La Boka

by Leo Bukas