“Jowable” ni Kim Molina, talk of the town

PINAG-USAPAN ngayon ang pelikulang Jowable ng Viva Films na pinagbibidahan ni Kim Molina at showing na simula September 25.

Maging ang mga estudyanteng dumayo pa sa Cine Adarna ng UP from different colleges and universities para panoorin ang advanced screening ng Jowable ay nag-post din ng kanilang reviews sa social media about the film. Pagkatapos nilang mapanood ang pelikula ay nasagot ang kanilang tanong kung bakit pinayagan ng MTRCB ang malalaswang dialogue sa movie at kung bakit R-13 without cuts ang rating nito.

Ang iba ay nagsabing “naloko” sila ng trailer dahil hindi lang daw pala komedi ang movie kundi may matinding kurot din ito sa dulo.

Pinuri din ng millennials ang pagiging “matapang” ng pelikula ni Direk Daryll Yap at ang mahuay na pagganap ng mga artistang bida dito. Including Candy Pangilinan, Chad Kinis, Cacai Cortez, Kakai Bautista at Jerald Napoles.

May netizen din na nag-post din ng 3 reasons kung bakit dapat panoorin ang Jowable.

1. Di Sayang Pera mga Besh Jowable is The Movie na Mix Emotion Niloko tayo ng Trailer ang Galing plus Ate @kimsmolina Deserve The Role Bagay na bagay sa kanya si Elsa Mangahas.

2. Ipapa Realize sayo ng Jowable na may ilalaan talaga ang Diyos sayo matuto ka Lang maghintay Ganern, Wag kang atat.

3. Madaming Learnings sa Life Hindi Lang sa Life at sa Family. Worth it yung Ibabayad mo kasi Kung Entertainment lang na sa Jowable na Lahat. Congrats Ate @kimsmolina Love you Elsa pero Put*ng Ina Mo Pina-iyak ninyo kami.