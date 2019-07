Joshua Garcia sa isyung si Gerald Anderson ang ipinalit sa kanya ni Julia Barretto: ‘Okey lang ako!’

DURING the presscon of The Killer Bride, ang pinakabagong teleserye ng ABS-CBN na mapapanood sa primetime bida, ay hindi lang ako ang nakapansin na malungkot ang mga mata ni Joshua Garcia. Hindi raw ito katulad ng dati lalo na nung mga panahong kasintahan pa niya si Julia Barretto.

Bulong namin kay Joshua, ‘Kumusta ka na? Kumusta ang puso mo?”

Sagot niya sa amin, ‘Okey lang ako Kuya Leo. Huwag kang mag-alala sa akin,” na sinundan niya nang isang mahigpit na pagyakap.

Tanong ulit namin, “Magpapainterbyu ka ba sa press pagkatapos ng presscon?”

Sagot ng aktor na tila naguguluhan, “Hindi ko po alam. Bahala na po.”

Okey ba kayo ni Julia ngayon sa kabila ng nangyari? Muli naming bulong kay Joshua.

“Okey naman po kami. Magkatrabaho pa nga kami. Okey po, okey naman,” simpleng sagot ng binata.

Hindi na namin naitanong kay Joshua ang ilang isyu involving her ex-girlfriend at ang aktor na si Gerald Anderson dahil kinailangan na niyang umupo sa harap ng stage.

After the presscon, hinanap siya ng entertainment press and bloggers para mainterbyu pero hindi na siya mahagilap. Sabi ni Thess Gubi, head ng Star Magic PR, may previous commitments pa si Joshua na kailangan nitong puntahan.

Kasama ni Josh na umalis sa Dolphy Theater ang kapareha niyang ng si Janella Salvador kaya hindi na rin siya nainterbyu ng press.