JOSHUA GARCIA AND LOISA ANDALIO: Always Come Back To Your Love!

JOSHUA GARCIA

Real Name: Joshua Espinelli Garcia

Birthdate: October 7, 1997

Zodiac Sign: Libra

LOISA ANDALIO

Real Name: Josefina Loisa Francisca Andalio

Birthdate: April 21, 1999

Zodiac Sign: Taurus

NAG-UMPISA ang tambalan nina Joshua Garcia at Loisa Andalio nang sumali silang dalawa sa Pinoy Big Brother some years ago at eventually ay nagsama sa panghapong serye na “Nasaan Ka Nang Kailangan Kita?”, kung saan ka-love triangle nila ang kapwa PBB graduate na si Jane Oineza.

In real-life ay nalilink ang dalawa sa ibang tao. Si Joshua Garcia ay nagkaroon ng successful partnership on the big screen with rumored real life girlfriend Julia Barretto by doing two movies at madalas ang kanilang social media postings together. Meanwhile, si Loisa Andalio ay nagkaroon ng iba’t ibang ka-loveteam pero offcam daw ay may ‘something’ sila ni Ronnie Alonte, na naka-loveteam din ni Julia sa telebisyon. Kaloka, love rigodon lang mga bes?

Anyway, sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nabigyan ng project sina Joshua at Loisa a.k.a. LoiShua via the late night family drama show “The Good Son”. Syempre, nabuhayan ng loo bang fans nila. Sa reunion na ito, manumbalik kaya ang tamis ng pag-ibig ng nakaraan?

Hangga’t maaari, parehong umiiwas sa gulo o isyu ang Libra at Taurus. Ang pagsasamang ito ay puno ng gentleness at mas chillax compared to other zodiac unions. Pero, hindi ibig sabihin niyan ay smooth-sailing ang kanilang tambalan. Ang pagiging outgoing at outspoken ng Libra ay total opposite ng Taurus, na mas trip na tumambay lang sa bahay at palibutan ng konting tao na mapagkakatiwalaang tunay.

Ang problema minsan sa Taurus ay hindi ito flexible. Kung ano ang gusto niya, hangga’t maaari ay ‘yun ang masusunod. Pasaway din minsan ang Libra na hindi papayag na magpa-under. In most cases though, kaya naman nilang ayusin ang kanilang differences kapag napag-usapan ito ng mainam. Konting lambing at explanations lang ay kaya na ng Libra na i-convince ang Taurus na mag-let loose paminsan-minsan. Parehong romantic at mahilig sa luxurious things ang dalawa kaya bongga rin naman.

Sa umpisa ng relasyon ay malaki ang tsansa na halos wala silang magiging problema. As time goes by, they will realize their differences. Pareho silang romantic at mahilig sa mamahaling gamit. Ang lalaking Libra ay hindi agad na nagco-commit which may cause some insecurities sa panig ng Taurus na babae. Kailangan ng babae ng pasensya pero dapat iwasan din na maging clingy. Mas lalo naman mahuhulog ang lalaking Libra sa babaeng Taurus kung makita nito ang determinasyon na maging swak ang kanilang romantic relationship. Konting compromise lang, pwede na!

Ayun naman pala, eh! Maybe this time ay sa iba nakabaling ang atensyon ng dalawang artista ng ‘The Good Son’, pero may hope pa rin na LoiShua pa rin in the end. Who knows?

Pares-Pares

By Madam Damin