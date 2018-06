JOSHUA GARCIA, AYAW PA RIN AMININ NA SILA NI JULIA BARRETTO

EWAN KO BA kay Joshua Garcia at ayaw pa niya umamin sa totoong estado nila ng ka-loveteam na si Julia Barretto na openly ay proud na sinabi ng dalaga na mahal niya ang binata nang tanungin siya ni Kris Aquino during the super grand presscon ng pelikulang ‘I Love You Hater’ sa direksyon ni Giselle Andres na ipapalabas na sa July 11 mula sa Star Cinema.

Sa kabila ng holding hands nila, akbay at sa pagiging touchy ng binata ay wala pa rin kumpirmasyon tungkol sa kanila ng dalaga.

Pero may pangako si Joshua kay Julia na binaggit nito sa harap ng media.

“Baba (term of endearment nila sa isa’t isa); I’m sorry if nagkaroon ng mistake but I promise to be a better man for you, for us.”

Yes, aminado ang binata na mahal niya si Julia na ang sagot ng batang actor kay Kris na nagtanong kung mahal din niya ang dalaga matapos mauna ito magkumpirma ng feelings niya kay Joshua, sagot ng binata ay: “Yes,” pero hindi pa daw nito girlfriend ang dalaga.

Paliwanag ni Joshua: “Hindi ko pa masabi Tita (Kris), sa tamang panahon.”

Pero so far ay oks ang estado ng binata at ng dalaga. No more big fights tulad sa isyu ni Joshua noong nag-viral ang kanyang private message sa isang model na pretty noong March kung saan muntik-muntikan na naghiwalay ang dalawa (di ba wala silang relasyon?) nang mag-unfollow si Julia sa Instagram Account ng binata.

Pero may advice si Kris kay Joshua: “Can you please behave? Sa ganda ba naman nito (na tinutukoy si Julia)?

“But sometimes kasi minsan ang boys di naa-appreciate ang ganito kaganda. Minsan mag-try muna ng ano, not so, and doon mo na aappreciate ngayon yung halos mawala, huwag mo ng hintayin mawala.” Yun na!

Reyted K

By RK Villacorta