THE JOSHLIA WISHLIST: Joshua Garcia, dream na makapunta sa New York with Julia Barretto!

HINDI MAIKAKAILA na ang tambalan nina Joshua Garcia at Julia Barretto a.k.a. JOSHLIA ang isa sa pinaka-matagumpay na tambalan ngayon sa bansa. Nag-umpisa ang lahat sa surprise hit na ‘Vince & Kath & James’ na unexpected MMFF 2016 entry ng Star Cinema, naging sunod-sunod ang pagpasok ng projects ng dalawa as a loveteam and even as individual stars.

Slowly but surely ay naging box-office hit din ang Antoinette Jadaone film na “Love You to the Stars and Back” na ipinalabas last August. Noong una ay slow compared to other loveteam movies ang kinita ng movie sa first week, pero dahil sa good story, direction at acting ng JoshLia ay bumongga ang turnout ng curious moviegoers sa sinehan on its 2nd, 3rd and 4th week. As of writing ay pang-lima ang LYSB sa highest grossing movies of 2017.

Sa telebisyon ay naging parte ng “A Love to Last” si Julia Barretto with Ronnie Alonte while ngayon naman ay napapanood natin gabi-gabi si Joshua Garcia sa “The Good Son” at ipinapares siya with his first ka-loveteam na si Loisa Andalio.

Sa presscon ng endorsement ni Joshua na Krem-Top Coffee Mixer with Yassi Pressman, Inigo Pascual and Ronnie Alonte, kitang-kita na masaya ang aktor sa mga nagaganap sa kanyang showbiz career. Lalo pang nag-light up ang mukha nito nang tanungin siya ng press about Julia.

Ang tanong sa kanya: Ano ang magiging title ng kanta na isusulat mo for Julia?

“You’re Beautiful” nakangiting sagot ng binata much to the kilig of everyone.

Pagdating sa pelikula naman ay masayang ibinahagi ni Joshua na ongoing ang shoot nila for the Robin Padilla – Sharon Cuneta reunion movie. Nabigla nga kami na noong isang araw ay naglabas ang Star Cinema ng teaser for the movie ‘Unexpectedly Yours’ na may playdate na November 29.

Isa raw sa itinuturo ni Robin kay Joshua ay ang pagiging gentleman. Na-observe raw niya na palaging nakaalalay si Robin kay Sharon sa shoot kaya naman ganun din siya pagdating kay Julia.

Recently ay nasa Korea si Julia Barretto for work. Nagpost ito sa Instagram na “Wish You Were Here”. Na-confirm na ng lahat na si Joshua ang tinutukoy niya. Sweet!

Joshua also shared na meron pala silang plano ni Julia na once they reach three endorsement deals as a loveteam, pupunta sila sa New York as a treat for themselves. S’yempre, may kasamang chaperone ang dalaga.

Dahil sa natural chemistry, versatility and good PR, hindi na kami magtataka kung later on ay makikita na natin sa IG na ang dalawa ay nagce-celebrate na sa NYC.

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club