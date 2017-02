Joseph Marco, matagal na raw silang break ng non-showbiz girlfriend

Akala ko nga, nanliligaw itong si Joseph Marco kay Alex Gonzaga noong magkatambal sila kamakailan sa “My Rebound Girl” na produced ng Regal Films late last year, pero pre-Valentine offering ‘yun nina Mother Lily Monteverde at ang anak niya na si Ms.Roselle Monteverde.

‘Yun pala, si Alex ay inilihim lang ang kanyang manliligaw sa media at kay Joseph na si Mikee Morada na isang negosyante.

Last year, plano ng sexy hunk na magpursige sa kanyang pagkagusto kay Alex, pero tila hindi naman naging pasado ang binata kay Alex, kaya ang ending, napunta ito kay Mikee na sang-ayon naman si Mommy Pinty (ina nina Alex at Toni) sa pag-ibig na natagpuan ni Alex sa current boyfie na ipinakilala naman sa kanya ni Piolo Pascual.

Pero between sa magandang friendship nila ni Alex na nagsimula sa afternoon serye nila noon, mas minabuti na lang pala ni Joseph na mag-backout sa kanyang panliligaw kay Alex, kaysa masira ang friendship nila ng dalaga. Kapag nagkaproblema nga naman sila, baka magkaroon ng lamat ang friendship nila kapag hindi siya sinagot ni Alex o naging sila man pero ang ending ay magkakahiwalay rin.

Si Joseph ngayon, going solo, pero balita ko, pumapag-ibig naman daw ito sa isang non-showbiz girl na hindi talaga namin mabuking ang name at identity dahil itinatago at super secret ito para sa binata.

Napangiti siya nang tanungin namin sa kanya ang tungkol sa non-showbiz girl na karelasyon niya.

“Wala na po ‘yun. Matagal nang wala ‘yun. Solo ako. No lovelife,” kuwento niya sa amin bago magdatingan ang mga kasama niyang mga artista sa pelikula.

“Noong Valentine’s Day, sa bahay lang ako. No date. Hindi ako lumabas. Siguro nagsawa na ako. Early bloomer ako sa gimikan at nightlife. I started young. I was 19 years old nu’n. But now, hinahayaan ko na sa kanila (mga mas bata sa kanya).

“Bukod sa nagsawa na ako, nag-mature na rin siguro ako. Iba na ang ang gusto ko. I prefer to read books na makatutulong sa akin. Sa kanila na ang gimik. Tapos na ako sa ganu’n,” sabi niya.

Sa ngayon na zero ang buhay-pag-ibig ni Joseph, happy naman siya at kuntento sa pagiging single at unattached niya.

How about si Sofia Andres na ka-partner niya sa pelikula, puwede naman siguro in case na ma-develop silang dalawa. Natawa si Joseph. “Sobrang bata niya. Para na kaming magkapatid ni Sofia.”

Si Sofia ay kapareha niya sa horror movie na “Pwera Usog” ng Regal Films na palabas na sa March 8 sa mga sinehan nationwide. Off-limits na rin ang dalaga dahil may nagmamay-ari na at walang iba kundi si Diego Loyzaga, kahit sabihin ng dalaga na “friends” lang sila ng binata.