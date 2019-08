JOSEPH MARCO AND RITZ AZUL: The More You Hate, The More You Love!

JOSEPH MARCO

Real Name: Joseph Cecil Marco

Birthdate: October 4, 1988

Zodiac Sign: Libra

RITZ AZUL



Real Name: Ritz Ann Riggie Villanueva Alzul

Birthdate: January 11, 1994

Zodiac Sign: Capricorn

ISANG BAGONG tambalan ang hindi inaasahang mag-hit sa ABS-CBN afternoon series na Precious Heart Romances presents Los Bastardos. Noong una ay kay Diego Loyzaga dapat ipapares si Ritz Azul. Due to certain circumstances, nawala sa programa ang aktor at ipinasok si Joseph Marco bilang Lorenzo, ang isa sa nawawalang anak ni Don Roman.

Lately ay nakitaan ng chemistry sina Joseph at Ritz sa mga eksena nila bilang Lorenzo at Diane, na parang aso’t pusa na laging nag-aaway. Aniya, the more you hate, the more you love!

Ang tambalan na tinatawag na “LoDi” ng shippers nila ay hindi lang nagpapakilig sa Los Bastardos – they’re set to have their launching movie as a loveteam too! Ngayon na ‘tila nakahanap sila ng onscreen partner in each other, maging ‘real’ kaya ito eventually? Hmmm…

Ang Libra at Capricorn ay somewhat different and somewhat alike. Ang kanilang relasyon ay nakadepende sa kung hanggang saan nila kayang mag-adjust sa kanilang differences. Extrovert ang Libra kaya gusto nito na laging nakikipag-usap sa madlang pipol. Madali itong ma-bore kaya dapat palagi itong ma-excite. Ang Capricorn naman ay masyadong seryoso sa buhay lalo sa usaping career. Mas demanding sa oras ang Libra kaysa sa Capricorn.

Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa, ha? Kung mag-e-exert ng effort ang dalawang kampo, they might even complement each other! Ang Capricorn ang bahala sa security and serious matters, habang ang Libra ang may contacts at kilala nito ang who’s who na mapakikinabangan nila. Patience is the keyword for this union to last.

Very expressive pagdating sa kanyang romantic feelings ang Libra, habang may pagka-aloof and private naman ang Capricorn. Maaaring ma-misinterpret ng una na nire-reject ito ng huli sa tuwing pumapalag sa pinapakitang romantic gestures. P’wede rin naman nilang pagsabihan ang isa’t isa on how to act in public and private para maiwasan ang break-up.

Sa totoo lang, konti lang ang Libra-Capricorn lovers ang nagkakatuluyan, pero may chance ito. Todo effort and patience lang ang katapat! Hindi naman malandi ang Libra, pero mahilig itong makipag-mingle sa opposite sex, na maaaring ikagalit at ipagselos ng Capricorn.

Well, tingnan na lang natin kung precious hearts romances leveling din ang ending ng Joseph-Ritz sa totoong buhay!

Pares-Pares

By Madam Damin