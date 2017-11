Jon Lucas sa basher na winish na sana siya ang namatay at hindi si Hashtag Franco: Hindi ako galit sa’yo!

HINDI APEKTADO si Hashtags Jon Lucas sa sinabi ng isang basher named Pia Kim na dapat ay siya na lang daw ang namatay at hindi si Franco Hernandez na aksidenteng nalunod kamakailan lang.

Ayon kay Jon, okey lang siya at hindi naman naapektuhan sa sinabi ng kanyang basher.

“Okey lang naman po ako Tito. Opo, wala po yon sa akin,” direct message niya sa amin sa Facebook.

After ng aming very short na kumustahan ay nag-post na rin si Jon ng reaksyon niya don sa nagwi-wish na siya na lang ang mamatay.

Post ni Jon, “Guys wag na tayo magsalita ng masama about don kay Pia Kim, may kumakasangkapan diyan para magalit tayo/ako eh hindi naman sila magtatagumpay, basta tayo matitino tayo.

“Wag natin i-wish sa kanya yung wish niya for me. Di naman ako mamamatay marami pa akong gagawin sa mundo, babawi pa ako sa pamilya ko, kaibigan, mga kaibigan na sumusuporta at higit sa lahat sa Ama.

“Ama na bahala sa kanila, hayaan niyo na. Wag na kayo magpaka-stress. Uso ngayon Aneurysm baka mamaya mawala tayo lahat magtagumpay pa tong Pia Kim hahaha.

“Kung makarating sayo tong message ko Pia, hindi ako galit sayo ah? Wala ako sama ng loob sa sinabi mo, wag mo nalang ulitin sa ibang tao sana lesson na yan sayo ate. Godbless! #PEACE.”

Sa previous post ni Jon ay sinariwa niya ang pinagsamahan nila ni Hashtag Franco.

See you again, Franco ❤️ A post shared by THE DON LUCAS (@hashtag_donjon) on Nov 14, 2017 at 10:06pm PST

“Nice meeting you bro! sobrang bait mong tao, nakakapikon. Sunod sunod yung pagkawala ng mahahalagang tao sa buhay ko ng di ko nasabi sa kanila tong mga bagay na to.

“Pero totoo! Napakabait mong tao! Napakabuti mong anak at katrabaho. Muntik pa tayo mag-away pero ikaw pa mismo nagpaintindi sakin na wala lang yon at nirelax mo ko ng sobra…

“Kung ibang tao yon papatulan na ako non, kahit mas matanda ka sa kin pinaramdam mo sakin na hindi lahat nadadaan sa away. Ibang klase ka!

“Di mo na to mababasa, pero sana mabasa ng lahat ng tagahanga mo na hindi sila nagkamali ng sinuportahan na tao. Tama sila sa pagpili ng mamahalin na idolo,” bahagi pa ng post ni Jon.