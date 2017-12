Jon Lucas, nanghihinayang na hindi na mapapanood ng ina ang ‘Haunted Forest’

DUMATING NA ang biggest break para kay Hashtag Jon Lucas sa pelikula. Isa siya sa mga bida, together with Maris Racal, Jameson Blake and Jane Oineza sa nag-iisang horror film na Haunted Forest na mapapanood sa Metro Manila Film Festival starting Dec. 25.

Masaya si Jon sa opportunity na ibinigay sa kanya ng Regal Entertainment at nagpapasalamat siya na sa dinami-dami ng artista ay napasama siya sa lead cast.

“Sobrang thankful lang po talaga ako. Hindi ko naman ini-expect na magiging ganito kalaki yung ginagawa naming pelikula tapos napasama pa siya sa MMFF. First time kong magbida tapos pang-filmfest pa kaya very memorable sa akin ang Haunted Forest,” bulalas ng binata.

Hindi naman naitago ni Jon ang pagkalungkot kapag naaalala ang maagang pagkawala ng kanyang butihing ina. Hindi na raw nito mapapanood ang pelikulang ipinagmamalaki niya.

“Siyempre nando’n yung panghihinayang talaga. Kasi sobrang proud ako sa movie, gusto ko sanang mapanood niya, mapanood naming dalawa para maging proud din siya sa akin. Kaso nga, wala na siya,” sambit pa niya.

“Hindi na rin niya makikita yung unti-unti kong pagtupad sa mga pangarap ko. Sayang lang talaga,” buntong-hininga pa ni Jon.

Maging ang pagnawa ng kaibigang Hashtag member na si Franco Hernandez ay pinanghihinayangan din niya.

“Kapag may mga achievement ang Hashtags, si Franco ang unang-unang natutuwa sa amin. Tiyak na kung buhay siya, siya rin ang unang mag-aaya na panoorin namin ang Haunted Forest,” sey pa niya.

Anyway, kasama rin sa Haunted Forest sina Joey Marquez, Myrtle Saroza at Raymart Santiago. Ang pelikula ay sa direksyon ni Ian Lorenos.

La Boka

by Leo Bukas