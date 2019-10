John Lloyd Cruz, tuloy-tuloy na nga ba ang pagbabalik-pelikula?

NAG-VIRAL ang balita na balik-pelikula muli si John Lloyd Cruz after nito mag-pahinga sandali sa showbiz. Syempre, ang mga fans ng aktor ay excited.

Maging ako, nang makita ko sa social media last night, Monday September 30 ang picture ng aktor na screen grab mula sa isang eksena ng pelikula ay natuwa ako. Ito na siguro ang “tamang panahon” para kay JLC na sinasabi niya noon. Ipinagbandera ng produksyon ang “pagbabalik” pelikula ni John Lloyd sa film project nila kahit hindi ito ang bida at cameo role lang ang ginawa niya sa pelikulang Culion na intended for the Metro Manila Film Festival 2019.

Imbis na sina Iza Calzado, Meryll Soriano at Jasmine Curtis ang ipinakilala sa kanilang first wave publicity spin sa publiko, ang pinaguusapan tuloy at feeling ng marami ay nagamit sa isang maikling eksena ni Lloydy sa movie.

“Ang daya ang promo. Umpisa pa lang, may ganern na agad-agad?” post ng isang showbiz writer sa kanyang FB wall. Sabat ng film industry sa threading ng mga reaction: “Bakit, wala ba sila tiwala sa mga lead actors nila para magka-interest ang publiko sa pelikula nila? Parang hindi tama na magba-bank-in sila sa popularidad ni John Lloyd. Hindi pagbabalik pelikula ito ni John Lloyd. Dapat sa umpisa, linawin nila na cameo role lang ito sa pelikula nila.”

Pagkakasulat ng isa: “Unfair kina Iza and the other lead actors na nakakainsulto.” Sa paglu-launch ng teaser at poster ng pelikula, sa simula pa lang ay “nega” na ang dating ng project with such “panloloko,” sabi ng mataray na entertainment writer.

Reyted K

By RK Villacorta