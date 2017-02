John Lloyd Cruz, swak kay Ellen Adarna, sa kagustuhang magkaanak

Mukhang magiging swak sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Hindi lang sila swak sa sitcom nila, kundi in real life.

Heto si Lloydie, mukhang pressured na sa nanay niya na gustong magkaroon ng apo sa aktor, pero hindi nga naman ganu’n kadali at kailangan niya ng ka-partner para magkaroon ng katuparan ang pangarap ng ina. Hindi naman kasi ganu’n kadali na punta ka lang ng supermarket at bibili ng gatas pang-dede ng anak mo.

Say ni Lloydie, “Nanay ko nga rin, ‘di na makapaghintay. Kasi minsan, ‘pag pinipilit natin, lalong hindi nangyayari, eh. I think, may time for that talaga.”

Pero may nag-advise sa aktor na huwag daw nitong isipin ang pagkakaroon ng sariiling anak dahil darating at darating lang talaga ‘yun.

Habang si Ellen naman na kasama niya sa show, atat na ring magkaroon ng sariling anak. Kaya nga naghahanap ang sexy star ng lalaki na maganda ang genes o lahi at keri na niyang magpaanak sa lalaki kahit out of wedlock. Say nga ng sexy star, wala siyang planong mag-asawa (o magpakasal). Basta ang gusto lang niya ay ang anak na mabubuo.

Sa katunayan nga, may nakita na nga raw na co-maker si Ellen. “I’m turning 29 this April but I told my dad I’m gonna get pregnant when I’m 30. I’m really gonna get pregnant, I promise. Meron akong ka-deal na baby daddy,” ayon sa pahayag ni Ellen.

Bakit babymaker pa? Total si Ellen, gusto lang ng baby at si John Lloyd tila wala naman planong mag-asawa pero gusto ng anak, puwede rin sigurong silang dalawa na lang.

At least, maganda ang genes ng aktor. Why not coconut? It’s just sex for the purpose of having a baby. Basta no string attached. Baby lang talaga ang pakay. Bakit nga ba lalayo pa? Hahaha!

Reyted K

By RK VillaCorta