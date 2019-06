John Lloyd Cruz, nagpaparamdam na sa kanyang pagbabalik?

IBA TALAGA ang pagkaka-miss ng mga tagahanga ni John Lloyd Cruz sa kanya.

Madaling araw ng Friday last week, may isang nag-post sa IG ng picture ng aktor. Hindi ko lang batid kung bago ito or dati na kung saan fresh looking ang aktor na guwaping na guwaping (tulad ng dati) and not the tipikal Papa Lloydie na sa latest photo na nagkalat online sa kanya with ka-loveteam na si Bea Alonzo ay mahaba ang buhok at ang haba ng kanyang balbas gives a fresh look on him.

Nirepost namin ang picture sa IG account namin with a short caption na: “Post ni Lloydie sa kanyang IG kaninang madaling araw. Nagbabadya na ng ba ang kanyang pagiging aktibo muli sa showbiz?”

In less than 15-20 minutes, almost 52 likes na ang nakuha ng post namin na patunay lang na andyan pa rin ang mga fans niya at malaki ang clamor for JLC na magbalik-showbiz.

Sa katunayan, may iba’t ibang reaksyon na kaagad ang netizens sa picture ni Papa Lloydie na nirepost namin.

If ever maging aktibo muli ang aktor, may panawagan ang mga fans niya sa Kapamilya Network at Star Cinema for a Lloydie-Joshua Garcia project or a movie with Maine Mendoza which is a fresh idea kung saka-sakali.

Gusto din nila na magsama sa isang film project si Lloydie with Arjo Atayde na idol ng aktor si Papa Lloydie at insiprasyon niya sa pagiging magaling.

Andyan na gusto ng fans na once a year ay gumawa siya ng pelikula at huwag na mag-teleserye para may pananabik sa kanya ang mga supporters.

Sa recent viral photo ni Lloydie with his ka-loveteam na si Bea na nasa El Nido, Palawan sila for a shoot na walang explanation kung para saan ang ganap na yun pero both stars ay ayaw magbigay ng detalye pero alam mo na may niluluto sina Popoy at Basha (mga karakter nila sa pelikula) noon na ayaw muna nila i-reveal.

Sa indefinite leave ni Lloydie, walang balita sa aktor except sa mga photos ng mga netizens na nakakapag-selfie sa kanya na hindi naman ipinagmamaramot ng aktor o di kaya ay nakukunan siya sa iba’t ibang lokasyon na “paparazzi” style.

Sa pananahimik ng aktor, kakapirangot na lang ang mga balita tungkol sa kanya ang nakakarating sa media.

As of this writing, di ko pa batid kung may malaking selebrasyon sa June 27 (bukas) na first birthday ng anak ni Lloydie sa dating sexy actress na si Ellen Adarna.

Reyted K

By RK Villacorta