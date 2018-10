John Lloyd Cruz, nag-aaral sa UP Diliman kaya naispatan sa UP Ikot Jeep

MADAMI ang nagulat sa posting ng photo ni John Lloyd Cruz na sakay ng jeep na biyahe o rotonda UP Ikot kung saan sa loob ng UP Diliman, umiikot ang jeep para magsakay ng mga taga-UPD para maghatid sa kung saan man sila pupunta sa loob ng campus.

Yesterday, nakunan ng isang netizen na kasakay ang aktor sa UP Ikot jeep na almost isang taon na naka-indefinite leave sa showbiz para magpaka-ordinaryong tao mula nang mag-decide siya na mag-concentrate sa buhay pag-ibig niya.

Sa totoo lang, kaswal lang si Lloydie nang makunanan ng photo na ang suot ay printed short at T-shirt.

Ang balita namin from an artist friend and a UP insider, Lloydie is currently enrolled sa UP College of Fine Arts para i-push ang kanyang pagiging visual artist sa isang certificate course in Fine Arts.

Sa mga hindi nakakaalam, isang art collector si Lloydie and at the same time ay nagpipinta rin siya at nakapag-join na rin ng ilang mga group exhibits. Sa isang recent exhibit na isinagawa sa Vargas Museum (sa UPD) huling naisapatan si John Lloyd with some artist friends niya para sa opening ng isang art exhibit sa campus.

Reyted K

By RK Villacorta