John Lloyd Cruz, magbabalik-pelikula sa obra ni Lav Diaz

SA MEDIA LAUNCH ng Kaakbay video ng Sunlife Insurance company, nakatsika ng ilang media people ang aktor na si Piolo Pascual.

On the side during the event almost two weeks ago, nang matanong si Piolo tungkol shoot nila ni Bea Alonzo and John Lloyd Cruz para sa isang food company campaign kung kamusta si Papa Lloydie na more than a year na nag lie-low sa showbiz, naikuwento ni Piolo, ang kasiyahan niyang makita uli si John Lloyd Cruz. Naging mag-buddy sila ni JLC sa pelikulang Hiwaga ng Hapis directed by Lav Diaz na umani ng papuri during the Cannes Film Fesrival last year.

Natanong din si Piolo tungkol kina JLC at sa partner niya na si Ellen Adarna, bilib si Papa P na one true partnership ang tungkol sa relasyon ng dalawa na nagpabago sa buhay ni Lloydie.

“It has done big changes for Lloydie,” kuwento niya. Nakita raw sa kanyang mga mata na fatherhood becomes him, “na ang pagiging tatay made him change for the better.” Tuwang-tuwa raw ito sa kanilang one-year old son, ayon kay Papa P.

We’ve learned from Piolo na sa one year and nine months na pagkawala ni Lloydie sa showbiz ay may gagawin itong movie muli with Lav Diaz.

Kung kalian ang naturang project? Wala pang detalye kaya ang mga fans ni Lloydie inaabangan na ang naturang ganap.

Reyted K

By RK Villacorta