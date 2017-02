John Lloyd Cruz, inggit kay Toni Gonzaga kaya gusto nang magkaanak

Kinukulit na si John Lloyd Cruz ng nanay niya kung kailan daw ito magkakaanak at kelan niya makikita ang apo sa actor. Ayon sa kuwento ni Lloydie sa 3rd anniversary presscon ng “Home Sweetie Home”, may pressure siyang nararamdaman dahil dito.

“Occasionally may konting pressure especially ‘pag ‘yung nanay mo, nagpaparinig sa ‘yo. Siyempre, medyo tumatanda na rin ang nanay ko and sigurado ako na gusto niyang magkaroon ng apo galing sa akin. Pero naiintindihan naman niya,” pag-amin niya.

“Umabot na rin sa punto na sinabihan na rin niya ako na, kahit gaano kasagradong Katoliko ang nanay ko, sinabi niya sa akin na, ‘Kahit ‘wag ka nang mag-asawa kung ayaw mo, mag-anak ka na lang muna.’ Pero wala, eh. Wala pa talaga, eh,” patuloy pa niya.

As much as possible , gusto niya raw na ‘yung magiging next girlfriend niya ang magiging nanay rin ng kanyang magiging anak?

“Sana… Siyempre, hindi naman na tayo bumabata,” sey pa niya.

Hindi rin daw maiwasang mainggit siya kay Toni Gonzaga na kapareha niya sa “Home Sweetie Home”.

“Isang beses nasabi ko talaga kay Toni na, ‘Alam mo, naiinggit talaga ako, sana makahanap na rin ako.’ Sabi niya, ‘Wang kang maghanap, darating ‘yan.’ Kaya ‘yon, hintayin na lang nating dumating,” sey pa ni John Lloyd.

La Boka

by Leo Bukas