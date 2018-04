JOHN LLOYD CRUZ, INAABANGAN PA RIN NG FANS

NAKAKATUWANG isipin na sa napiling buhay ng aktor na si John Lloyd Cruz sa piling ni Ellen Adarna ay tila happy ang aktor sa kabila ng pagbitaw niya sa showbiz (pansamantala) at pagbalik ng pera para sa ABS-CBN na mula sa kanyang guaranteed contract sa TV Network.

Sa totoo lang, sa mga socmedia posting lang namin nasusundan kahit papaano si Lloydie na kapag nagre-repost kami ng mga pictures niya, ang dami nagla-like na patunay lang na milyon-milyon pa rin ang mga tagahanga niya na hindi bumibitaw sa aktor at suportado pa rin siya sa kabila ng lahat.

Ang latest picture ni Lloydie na naibahagi sa socmed ay ang advance birthday sorpresa para sa kanyang lady love na si Ellen (last Monday, April 2 ang kaarawan ni Ellen) na siya mismo ang punong abala na nag-coordinate sa isang resto sa Cebu City.

The other day naman, may video si JLC na nakita namin sa IG habang naghihintay maluto ang sausage na kanyang binabantayan sa harap ng kalan.

Kamusta na kaya si John Lloyd Cruz? Matipid ang mga balita mula sa kampo ng aktor.

Basta ang mahalaga, makikita mo sa mga pictures niya sa social media na happy siya.

Reyted K

By RK Villacorta