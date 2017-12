JOHN LLOYD CRUZ AT ELLEN ADARNA, MAY AAMININ NA

SA MGA NAIINIP at naghihintay ng kumpirmasyon sa kasalukuyang estado ni Ellen Adarna at sa future daddy na si John Lloyd Cruz ay huwag na mainip.

Yes, sa kabila ng kaliwa’t kanang ispekulasyon ng current situation ni Ellen na diumanoý buntis ito at ang ama ay si Lloydie, malapit na daw magsalita ang dalawa para matapos na ang haka-haka.

In short, may aamin na diumao ang dalawa. Aamin na diumano ni Ellen ang estado na susuportahan naman ng aktor.

Dahil sa mga kontrata si Ellen na dapat protektahan at para hindi masira at mademanda ng client, quiet muna si Ellen na kapag may picture na naipo-post sa social media, hindi ipinapakita ang tummy nito na magpapatunay ng kanyang kalagayan.

Next year 2018 (January) ay matatapos na ang kontrata ni Ellen sa naturang advertiser reason kung bakit pu-pwede na niya sabihin ang katotohanan.

“By mid-January or 3rd week ay may sasabihin na sila sa public. Alam nina John Lloyd at Ellen that they owe something sa mga fans and supporters nila,” kuwento ng kausap namin.

Last Christmas Eve, magkasama sina Ellen at John Lloyd.

Reyted K

By RK Villacorta