John Lloyd Cruz, ‘di raw kailangan ni Joshua Garcia na sundan ang kanyang yapak

MARAMI ang nagsasabi na malaki ang pagkakahawig ng histura at istilo sa pag-arte ang young actor na si Joshua Garcia sa actor na si John Lloyd Cruz. Produkto ng “Pinoy Big Brother All In” ng ABS-CBN si Joshua.

Batang John Loyd ang bansag ngayon kay Joshua dahil sa mahusay nitong pagganap sa 2016 Metro Manila Film Festival entry na “Vince & Kath & James”.

Sa isang panayam kay Joshua, sinabi niyang isa sa mga iniidolo niyang artista si John Lloyd. Kung mabibigyan nga raw ng pagkakataon, gusto niyang makasama ito sa isang proyekto.

Ikinatuwa naman ito ni John Lloyd. Pero hindi na raw kailangang sumunod sa yapak niya si Joshua, dahil kayang-kaya nitong gumawa ng sarili niyang marka sa showbiz.

Ani John Lloyd, “You know, Joshua is his own person, his own artist, his own talent. So, walang magkapagbabago n’yon.

“Joshua will become his own name, and Joshua will make a mark in this industry sa sarili niyang effort, sarili niyang paghihirap, sa sarili niyang pagmamahal sa ginagawa niya,” dagdag pa ng actor.

Ano ang pakiramdam niya na sobrang idolo siya ni Joshua?

“Really, thank you so much! But maybe I serve some kind of inspiration, and I appreciate that!” Sey ni Lloydie.

Reaksiyon naman ni Lloydie sa pagnanais ni Joshua na makasama ang kanyang idolo sa isang serye o pelikula: “Talaga nice! Sana nga makasama ko siya in one project, exciting ‘yan!”

Sa True Lang

by Throy Catan