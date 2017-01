John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo, nag-story conference na para sa bagong pelikula

Ang bilis ng pangyayari. Una, si John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo ay nagpakuha ng picture na kasama ang standee ng isa’t isa na na inilagay ng Star Cinema adprom team sa kani-kanilang social media account.

Kaya nang makita namin ang picture ng dalawa, alam na naming may pelikula muling pagsasamahan ang dalawa.

The following day, hayun at nag-story conference na last Thursday, January 12, ang mga artistang sangkot, si Ms. Malou Santos, at ang direktor na si Theodore Boborol.

As of presstime, end of January ang simula ng shooting ng “Dear Future Husband”.

“Kung hindi man end of this month, 1st week of February ang start ng shooting. Target playdate 2nd quarter of 2017 (April-June),” ayon sa impormasyong nakuha namin.

Hindi malinaw sa amin kung ang bagong pelikula ni Lloydie at ng Pop Princess ay 4th installment ng kanilang Lyda Magtalas-Miggy Montenegro romance or bagong kuwento ito.

Now pa lang, ang dami nang excited sa muling pagsasama ng dalawa sa pelikula at isa na kami roon.

Reyted K

By RK VillaCorta