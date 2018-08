John Lloyd Cruz, aktibo sa art scene

RECENTLY, sa Bistro 70’s nakita ang elusive actor na si John Lloyd Cruz (na nag-retire na sa showbiz) na kasama sa picture ang singer-composer na si Dong Abay na half of the duo ‘Yano’ na nagpasikat ng awiting “Banal na Aso, Santong Kabayo” in the late 80’s-early 90’s.

Tambayan ang Bistro 70’s ng mga musikero at mga artists na matatagpuan along Anonas St. sa Project 2 sa Kyusi.

Game na nagpa-picture si Papa Lloydie sa rocker.

Cool si Lloydie in the company of other performers-actors like Ronnie Lazaro ang his son Gabriel Lazaro.

After mag-early retirement si Lloydie sa showbiz, ngayon naman ay pinagkakaabalahan naman niya ang isa pa sa kanyang passion na visual arts.

Ang hindi batid ng karamihan, isang art collector si Lloydie na kadalasan ay napapagkita sa mga gallery ang art exhibits kung saan malaki ang naging impluwensiya sa kanya ngayon as a visual artist.

Sa mga hindi nakakaalam, si John Lloyd ay sumasama na rin sa mga group art exhibits.

Reyted K

By RK Villacorta