John Lloyd at Bea Alonzo muling nagkita at sabay nanood ng musical play

MAGKASAMANG nanood ng “Himala: The Musical” sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo last week. Hindi sila magkasabay na dumating sa venue pero magkatabi naman sila habang pinapanood ang popular musical.

Nag-post din ng manager/writer na si Noel Ferrer ng larawan nina John Lloyd at Bea kasama ang ilan pang showbiz personalities like Agot Isidro and Cherie Gil sa kanyang Instagram account.

Huling nakitang magkasama sina John Lloyd at Bea sa El Nido, Palawan pero walang malinaw na detalye kung bakit sila nagkita. Posible kasing nagbakasyon lang sila at aksidenteng nagkita.

Kaya lang, hindi maialis ang posibilidad na baka may nilulutong proyekto ang dalawa. Ang tagal na rin kasi nang huli silang nagkasama sa pelikula, huh. Four years ago pa nung gawin nila ang blockbuster film na A Second Chance mula sa direksyon ni Cathy Garcia-Molina.

Matatandaang ayon sa naging pahayag ng lady director, gusto muna ulit niyang maidirek si John Lloyd sa pelikula bago siya tuluyang mag-retire sa Star Cinema.

Well, ang tanong, kailan naman kaya ito mangyayari? Kasi kahit kami ay excited na ring mapanood ang onscreen popular tandem in a new film.