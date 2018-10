Joem Bascon at Lovi Poe, reunited sa ‘The Annulment’

NAUUSO na naman ang mga drama films sa big screen. Sa parte ng Regal Films, pagsasamahin nila muli ang award-winning actors na sina Joem Bascon at Lovi Poe via Mac Alejandre’s ‘The Annulment‘.

Matagal-tagal na rin napag-uusapan ang pagsasamang ito. Ilang taon na rin ang nakakaraan nang magsama ang dalawa sa horror film na ‘Aswang’ with Paulo Avelino at sa independent LGBT film na ‘Lihis’, kung saan love interest ng dalawa si Jake Cuenca.

This time, sina Joem at Lovi na talaga ang magkapares. Ginanap ang kanilang pictorial for the movie months ago at ginanap na ang first shooting day nila kahapon.

Habang sinusulat namin ito ay katatapos lang magshoot ni Lovi ng isa pang indie film with Allen Dizon at balita rin na gagawin niya ang movie version ng sikat na Pinoy musical play na ‘Kung Paano Ako Naging Leading Lady’.

Si Joem Bascon naman ay napanood sa Exes Baggage recently at ngayon ay umaani ng good reviews sa kanyang performance sa Cinema One Originals 2018 entry na ‘Double Twisting, Double Back’.

Dahil sa seryosong title ng bagong pelikula nila, expected na ang magandang batuhan ng linya sa pagitan nina Joem at Lovi, na two of the actors today na maaasahan mo hindi lang sa looks kundi pati na rin sa pag-arte. Deserve nila ang proyektong ito.

‘The Annulment’ is set to be shown in early 2019.