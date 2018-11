JM de Guzman, hindi priority ang magkaroon ng love life

HINDI priority ngayon ni JM de Guzman, bida at co-producer ng pelikulang Kung Paano Siya Nawala ang magkaroon ng love life kahit pa nali-link sa kanya sina Rhian Ramos, leading lady niya sa pelikula, Barbie Imperial at Angelica Panganiban.

“Kasi parang, sa dalawang beses po na nagkaroon po ako ng break, na binigyan ako ng opportunity sa career ko, inuna ko po yon. Masyadong yon ang nasa number one priority ko ngayon.

“Sa tingin ko naman makakapaghintay siya kung… Problema ko kasi yon, pag may naramdaman ako. Minsan, biglang nagugulat na lang ako na, ‘Ooops, ginawa ko pala ito,’” katwiran ng magaling na aktor.

Kahit alam na ni JM na nagkaroon ng feelings noon sa kanya si Rhian, hindi rin daw niya ito liligawan ngayon.

“Hindi rin niya yon priority, eh,” sambit niya.

Kahit kay Barbie, pinipigil din daw muna niya ang nararamdaman.

“Oo, pigil na pigil nga. Wala muna. Supressed muna ng feelings at kung anong nararamdaman. Idadaan ko na lang muna sa boxing,” pabiro at natatawa niyang reaksyon.

As much as possible, ayaw namang pagkumparahin ni JM sina Rhian at Barbie. Natawa lang siya sa pangungulit ng press kung sino sa dalawa ang posible niyang maging girlfriend.

Meanwhile, ipalalabas na ang Kung Paano Siya Nawala sa Nov. 14.

La Boka

by Leo Bukas