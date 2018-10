JM DE GUZMAN AND BARBIE IMPERIAL: Day and Night in Your Arms..

JM DE GUZMAN

Real Name: Juan Miguel Gob de Guzman

Birthdate: September 9, 1988

Zodiac Sign: Virgo

Symbol: The Virgin

Ruling Planet: Mercury

Quality: Mutable

Element: Earth

Basic Trait: I Analyze

Closest Metal: Quicksilver

Lucky Day: Wednesday

BARBIE IMPERIAL

Real Name: Barbie Concina Imperial

Birth Date: August 1, 1998

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

Ruling Planet: Sun

Quality: Fixed

Element: Fire

Basic Trait: I Will

Closest Metal: Gold

Lucky Day: Sunday

KUNG MINSAN, mas swak talaga kung may malaking age gap ang dalawang lovebirds. ‘Yan ang sitwasyon ng mga karakter nina JM De Guzman (bilang Adrian) at Barbie Imperial (bilang Mitch) sa hot afternoon romance series na Precious Hearts Romances presents Araw Gabi.

Matuturing na isang ‘surprise team-up’ ang ‘JuanBie’ dahil normally kasi, sa same age range ang pinapares para sa romantic series. Sa kaso nina JM at Barbie, ten years ang kanilang gap at hindi rin sila pareho ng tropa. Sila ang pinagsama sa project dahil sila ang hinahanap na characters.

Ang tsismis ay nauwi na raw sa totohanan ang tambalang ito dahil na rin sa mga maiinit nilang eksena. Kadala-dala naman kasi talaga, ‘diba?! Now, will this be a precious romance to pursue in real-life? Consult na natin ang stars!

Magkaiba ang personality traits ng Leo at Virgo. People’s person ang Leo at gustung-gusto nito na siya ang center of attention lalo na kung nasa big crowd ito. Kung minsan pa nga ay hindi nito maiwasan na maging ‘mahangin’ dahil ine-enjoy nito ang bawat papuring tinatanggap. Sa kabilang banda, madalas na tahimik lang ang Virgo. They believe in humility and modesty. Kung minsan nga ay kuntento na ito na ‘one of those’ lang siya.

Isa sa negative trait ng Virgo ang pagiging perfectionist. Kung minsan din ay grabe itong magduda sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ito ang nagiging dahilan kung bakit paminsan-minsan ay naaasar ang nagiging dyowa nito. May pagka-sensitive ang Leo kaya p’wede itong maging source of conflict. May tsansa rin na gatungan ng Leo ang pagdududa ng Virgo kaya lalong lalala ang away. Para mag-work ang relasyong ito, kailangan nila ng deep work. Hala, parang ‘yung mga papel lang din na ginagampanan nila sa teleserye, huh!

Ang pagiging perfectionist ni girl ang p’wede ring maging factor para masabing ito ay ‘perfect housewife’ dahil masinop ito. Grabe rin itong um-effort kaya gusto rin naman niya ng appreciation. Kaso, may tendency rin na i-take ito ni Leo for granted dahil mas domineering ang personality nito.

Hmmm… parang tulad ng karakter nila sa Araw Gabi ay magiging challenging rin ang JM-Barbie love affair, huh! Well, kapit lang tayo dahil basta solid ang pagmamahalan, hahamakin natin ang lahat! Pak!

Pares-Pares

By Madam Damin