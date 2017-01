Jessy Mendiola, “makapal ang mukha” ayon kay Jobert Sucaldito

Almost a week sa Surigao del Sur ang kaibigang Jobert Sucaldito dahil inimbatitahan ng bayan ng Carrascal, kung saan ang kanyang Front Desk Entertainment and Production ang in-charge sa week-long kasiyahan sa kanilang taunang kapistahan at selebarasyon ng Pahinungod Festival.

Star-sudded ang event. Present sa iba’t ibang araw ng selebrasyon ang mga sikat na artists na bitbit niya tulad nina Randy Santiago, Marco Sison, Imelda Papin, sexy DJ Jennifer Lee, Sam Pinto, Jessy Mendiola, Julie Ann San Jose, Billy Crawford, at ilang mga stand-up comedians and performers mula sa iba’t ibang mga sing-along bars sa Metro Manila.

Akala ko, everything was smooth from the performers at sa buong kaganapan until last Friday, kung saan may hindi kagandahang karanasan ang kaibigan Jobert sa isa sa mga Kapamilya star na inimbatahan niya sa katauhan ni Jessy Mendiola.

Panimula ng himutok ni Jobert: “You know why, nabuwisit kami dito kay Jessy Mendiola na sobrang maarte nga pala talaga. Kung papaano namin siya ipinagtanggol when she was being hit sa mga naglalabasang items on her ay nagkamali pala kami. Di pala namin siya dapat ipagtanggol because she showed her real self sa Surigao del Sur.

“Nakakaloka siya. Wala siyang keber – imagine, lima-lima ang dala niyang bodyguards from Butuan to Carrascal – parang Lady Diana or Mariah Carey lang ang peg with matching road manager and another assistant in tow. 8 ang buong entourage niya kaya dapat ay may sarili siyang van na walang ibang kasamang ibang artists.”

Dagdag ni Jobert Sucaldito sa kanyang bad experience kay Jessy: “Feeling big star kasi nga nanalo raw sa FHM as Sexiest whatever. Akala niya siguro umaabot ang FHM sa Carrascal na busy sa hanapbuhay nila sa minahan.

“Anyway, personal na sinundo siya ni Mayor VJ Pimentel sa Butuan Airport at doon dinala sa mansion – special treatment kumbaga. Pagdating nila sa mansion, personal na inasikaso ni Mayor VJ ang lunch nila pero ang ginawa nitong starlet na ito, dumiretso lang sa room niya and hindi na lumabas.”

Kuwento pa niya: “Nagpakuha siya ng food sa kaniyang mga assistants at doon kumain sa kuwarto niya. Lumabas na lang siya bandang 8 P.M. na para sa courtesy dinner sa dining area ng mansion. Pero heavily-guarded siya ng bitbit niyang mga tao at halos hindi magpakuha ng pictures. Kaloka, di ba? Superstar ang feeling niya sa sarili niya.

“Nauna kaming tumungo sa venue dahil inayos namin ang sequencing ng program for the night. We decided na mauna si Sam Pinto, then Julie Ann San Jose, then the comic tandem nina Pepay and Tammy, then si Jessy Mendiola and finale si Billy.

“Matuk mo, tumawag ang isang assistant niya para sabihin daw sa amin na gusto ni Jessy na siya ang gawing finale. Siyempre, para hindi naman bagay na siya ang gawing finale dahil since fiesta ito.”

Pagpapatuloy ni Jobert sa kanyang kuwento about the incident: “I am coming from a more rightful perspective na ibigay ang portion na ito kay Billy Crawford. Masa ang audience dito – hindi ito nightclub or what. Ayaw pa ba niya nang ganoon – she comes right before Billy? That makes her very important star too. Pero mapilit daw talaga itong si Jessy dahil iyon daw ang usapan nila ng kumuha sa kaniya for the event – na siya ang finale.

“Kung wala sigurong Billy Crawford, baka puwede pa pero between her and Billy, tanga na lang ang hindi maintindihang si Billy ang dapat ihuli. Billy is much bigger naman compared sa kaniya in terms of stardom.

“Doon na ako nagalit – masyado siyang prima donna. Nang makarating sa kanilang galit na galit na ako, tsaka na lang yata nila na-realize na mali sila or what -akala nila ay makakaya nila kaming ilagay sa bulsa nila. Hanggang sa pumayag na raw si Jessy na huwag na siyang mag-finale.

“Nakakaloka pala ang babaeng ito. FHM Sexiest pa lang ang title niya nagkaganoon na siya. Punyeta! Kaybilis naman niyang nakalimutan ang kahapon niya – nung panahong kinukuwento niya halos wala silang pambayad ng apartment ng nanay niya. Mula pagdating hanggang pag-alis niya ng Carrascal ay sakit ng ulo ang dulot niya. Isa pala siyang malaking tetano sa events kaya mahirap pala talaga kunin ito sa mga shows.

“Feeling star at wala sa lugar. Ito ang mga tipong mabilis malaos – walang pakisama. Walang respeto sa host ng tinirhan niyang bahay – ang gusto niya siya ang nasusunod sa lahat. Nahihibang na ba siya? Ang kapal naman ng fez. Pag siya ang nakatuluyan ni Luis Manzano, ano kaya ang magiging relasyon nito kay Vilma Santos? Hindi kaya ingudngod siya ni Ate Vi sa inidoro? Hindi pa nga sikat ganoon na kung umasta – what more pag lalong lumaki ang pangalan nila?

“Akala namin dati ay mabait na bata ito – isa lang pala siyang magandang mukha. Other than that, ay wala na. Wala na talaga. Nawalan kami ng amor sa kaniya. Never naming kukunin iyan in any event – naku! Kung gusto ninyong sumakit ang ulo ninyo, kunin niyo siya. Kung gusto ninyong atakehin ng high blood, get her.”

Dahil sa pangyayari, naikumpara ni Jobert si Jessy kay Sam. Pagkakasulat niya sa kanyang Facebook: “Ang layo-layo ng ugali niya compared to Sam Pinto na akala namin nung una ay supladita – kabaligtaran pala ang ugali nito sa totoong buhay. Napakabait pala ni Sam Pinto – walang ere and very accommodating. Proportioned pa ang katawan unlike Jessy na napakalaki ng balakang at malalaki ang mga binti – she’s just a pretty face lang pala talaga. Kung gaano kaganda at kaamo ang mukha nitong si Jessy ay kabaligtaran pala sa totoong buhay. Sino kaya ang bad influence sa buhay ng supladitang Jessy na ito. Nakakahiya siya.” Pagwawakas ni Jobert sa kanyang reklamo tungkol sa “bad” attitude ni Jessy na first hand ay narasanan niya mula sa sexy star.

Ang kolum namin ay open para sa side ni Jessy sa nangyaring kaganapan.

Reyted K

By RK VillaCorta