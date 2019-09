Jessy Mendiola, balik-teleserye kahit aminadong nawala ang passion sa acting

HALOS three years na walang ginagawang teleserye si Jessy Mendiola kaya aminado siya na medyo nanibago siya nung nagsimulang mag-taping para sa Sandugo series na magsisimulang ipalabas sa September 30 after Kadenang Ginto.

“Medyo nangapa po talaga ako. Sobrang nanibago po ako,” pag-amin ni Jessy na huling bumida sa Kapamilya series na You’re My Home noong 2015.

“Sa totoo po niyan, hesitant po ako na mag-soap ulit, kasi nawala na ‘yung nakasanayan mo na nagte-taping ka palagi, tapos marami kang nakakatrabaho, kaya sobrang naninibago ako noong first few taping days ko,” dagdag na pahayag ni Jessy.

Mabuti na lang daw at ginabayan siya ng production team ng Dreamscape sa simula ng taping ng Sandugo.

“Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa production kay direk, na break it to me gently, nagdahan-dahan kami. Pero they guided me, parang bumalik ang passion, bumalik ang excitement,” sabi pa niya.

Aminado din si Jessy na nawala na ang passion niya sa acting dahil matagal natengga ang beauty niya.

Aniya, “‘Pag may mga pagkakataon na feeling mo hindi ka nabibigyan ng (chance), hindi ka na nagkakaroon ng passion and excitement, so might as well, ‘wag ka nalang tumanggap. Kasi you won’t be able to give your one hundred percent, and unfair ‘yun sa mga ka-trabaho mo, sa boss mo, sa production.

“Para sa akin po, as long as long as it excites me, as long as I have something to prove myself to, gusto ko pong tumanggap ng maraming magkakaibang role po.”

La Boka

by Leo Bukas