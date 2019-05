Jerome Ponce, nangunguna sa kanyang liga bilang aktor

PALABAS NA today, Wednesday May 29 ang pelikulang Finding You na maglulunsad sa aktor na si Jerome Ponce as a solo star sa pelikula.

Suwerte ng binata dahil sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Regal Films para magbida sa pelikulang romance na sa kanya ng nakatutok ang kuwento ng pelikula na sinulat ni Easy Ferrer para sa Regal Films.

Hindi matapos-tapos ang pasasalamat ni Jerome kina Mother Lily Monteverde at Ms. Roselle Monteverde sa magandang pagkakataon na ibinigay sa kanya.

Kung tama kami, nagsimula lumabas sa pelikula si Jerome sa katatakutan na pelikula sa super hit na Haunted Mansion ng Regal Films na kabilang sa Metro Manila Film Festival noon.

With Regal Films, happy ang aktor sa kabi-kabilang trabaho na ibinibigay nina Mother Lily at Ms. Roselle sa kanya.

Sa katunayan, ngayong araw pa lang ipapalabas ang romance movie nila ni Jane Oineza pero naka-canned na rin ang pelikulang pang-millennial ng aktor na “Ang Henerasyon na Sumuko sa Love” na obra ng hugot director na si Jason Paul Laxamana.

Sa premiere night ng pelikula ni Jerome (yes, pelikula niya Finding You); ipinamalas na naman niya ang galing sa pag-arte niya bilang bata at baguhang aktor, nangunguna siya sa kanyang liga.

Kuwento ni Jerome sa amin: “I really want to thank Regal kasi ang gaganda ng roles na binibigay nila sa kin. Yung horror movie na pang-filmfest (Haunted Mansion) na sinundan ng Walwal na All Boys movie namin nina Elmo Magalona and in ‘Finding You’. Directorial debut ito ni Direk Easy Ferrer na dating scriptwriter sa mga shows na nilabasan namin sa Kapamilya Network.

“I play Nel, a young man afflicted with a rare condition called hyperthymesia. It means naaalala niya ang every single moment na nangyari sa buhay niya, pati specific dates and time. This is the opposite of amnesia, kunsaan nakakalimutan naman ng isang tao lahat ng nangyari sa nakaraan niya. Some people think blessing yung pagkakaroon ng good memory, but for Nel, it’s actually a curse kasi he came from a series of failed relationships and he cannot forget the painful experiences he went through in each of them, kaya hindi siya maka-move on.”

Ang karanasan niya sa pag-ibig in the past kina Barbie Imperial, Kate Alejandrino and Claire Ruiz ang pinaghuhugutan ng karakter ni Nel na nagbabalik sa kanyang alaala ang sakit na dulot ng pagiging heartbroken niya sa kanila.

Si Jane, ang bestie niya na si Kit ang tipong “a shoulder to cry-on” ng karakter ni Nel.

Kuwento niya tungkol sa kanyang karakter: “Magkababata kami rito ni Jane (Kit). We know each other from childhood kasi neighbors kami. Kaya lang, nag-migrate yung family niya sa States, so nagkahiwalay kami. Ngayon, babalik na siya, kaya lang, she’s scheduled to be married na to some other guy. With her help, I will uncover some vague memories that cause an obscure pain in my life.”

Happy ng binata na muli sila magkakatrabaho ng kabigan. The last job na nagsama sila ni Jane was almost four years ago sa afternoon serye na “Nasaan Ka Nang Kailangan Kita”.

“We’ve worked together in the afternoon serye, evem Direk Easy na during that time ay assistant director siya dati ng serye.

On the personal side, natagpuan na ni Jerome ang kanya “special someone”.

Sambit niya: “Yes, I’ve found THE one na po. She’s not from showbiz and more than two years na kami.”

The special girl, este girlfriend ni Jerome ay volleyball player named Mika Reyes from DLSU na ngayon ay professional volleyball player na.

Reyted K

By RK Villacorta