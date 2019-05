Jerome Ponce, iwas sa isyu na naging sila ni Jane Oineza?

MAY TSISMIS noon na may “something” daw kina Jerome Ponce at Jane Oineza nang magsama sila sa isang afternoon serye

Meron ba o wala? Naging girlfriend ba ni Jerome Ponce ang leading lady niya na si Jane Oineza in the past? Diretsahan na to set the record straight.

Napapagusapan na rin lang, nagdadalawang isip pa ang aktor na sagutin ang isyu. Noong last teleserye nila ni Jane sa Kapamilya Network na “Nasaan Ka Nang Kailangan Kita” umusbong ang kuwento na may “something”na namamagitan sa dalawa.

Sabi ni Jerome who plays the role of Nel sa kakaibang romance movie directed by Easy Ferrer, sagot lang ng aktor: “Wala naman yata kaming… We’re friends, yung lang.”

Pero aminado ng binata na mula nang natapos ang afternoon serye at naging madalang ang pagkikita nila ay wala naman nagbago sa kanila ni Jane. Sabi ni Jerome: “Magkaibigan kami. At madalas naman kami nagkakasama at nagkakakukuwentuahn at nagkakayaan na lumabas with other friends.

Mula sa simula ng shooting ng Finding You ay na-excite ang aktor sa muli nilang pagsasama ngn aktres.

“Sobrang nakaka-excite and pressured kasi the last time we worked, siya ang nagdala lahat ng eksena doon sa teleserye namin. Parang na-excite na rin as well dahil nakikita ko na as matured actors na kami,” sabi ng sktor,

Magaling na aktor si Jerome. Impressive ang mga ipinamalas niya sa primetime serye na The Good Son na doon ko siya napansin na magaling ang aktor as a performer.

Sayang nga lang na ang kanyang kagalingan ay hindi pa rin siya napapansin. Underrated kumbaga.

“As of now, kung underrated man ako, I’m really happy with what I have now. Masaya na ako. Siguro kung bibigyan man ako ng ibang projects, siguro mas magiging thankful ako.

“Okay na ako. Wala naman ako kailangan i-react. Bakit pa ako magiging masama ang loob? I’m really, really thankful kung anuman meron ako ever since.”

Bukod sa Finding You ay may naka-canned na pelikula si Jerome, together again with Jane na kung tama kami, isang “beki” ang role ng aktor sa “Melly” romance movie na Ang Henerasyonng Sumuko Sa Love mula kay Direk Jason Paul Laxamana together with Albie Casino, Myrtle Sarrosa and Tony Labrusca.

Reyted K

By RK Villacorta