Jerome Ponce, happy sa estado ng career at love life

NAGUSTUHAN KO ang directorial debut ng dating scriptwriter na si Easy Ferrer na Finding You na simula na ipinalabas last Wednesday, May 29.

Magaling si Direk Easy. Mas napaarte niya ng mahusay ang mga artista niya tulad ni Jerome Ponce na bida sa pelikula as Nel na dahil sa pagiging super heartbroken sa tatlo niyang nakarelasyon ay naapektuhan ang pagkatao niya na dapat panoorin ng mga millennials na mahihilig sa mga hugot romance movie.

Sa preem last Monday sa SM Megamall ng pelikula, we had a chance to know upfront kung sino ang tunay na ama ng young aktor.

Jerome’s dad is no less than the guwaping action star na si Jessie Delgado from the 90’s na madami-dami na rin naman mga pelikulang nagawa at pinagbidahan na dati na namin kilala during those times.

Kasabayan ni Jessie noon si Robin Padilla kung saan they have the same manager na si Dikong Deo Fajardo (RIP).

Akala ko nga noong una, non-showbiz ang pinagmulan ni Jerome. Dahil prior to meeting Jessie, his wife and Jerome’s siblings na nanood sa preem last Monday, I thought galing sa isang problemong pamilya ang aktor as what some press people told me. Tila happy ng aktor sa current status niya.

May kung anong mga isyus ang bumabalot sa katauhan ng binata ang nababalitaan namin bago niya narating kung ano man ang estado niya ngayon.

Learned from his dad Jessie, na isa sa brother ni Jerome is following his Kuya’s footstep as an actor.

Basta ang aktor ay super happy. Career wise, ang laki ng pasasalamat niya sa Regal Films dahil in the canned na ang next hugot movie niya with Jane Oineza again na “Ang Henerasyong Sumuko sa Love” directed by Jason Paul Laxamana, at syempre, not to forget his lovelife for almost two years na with Mika Reyes isang volleyball player.

Reyted K

By RK Villacorta